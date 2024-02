Terzo mandato: scontro tra Fdi e Lega, le ultime novità

Distanze tra Fratelli d’Italia e Forza Italia e la Lega sul Terzo Mandato

Le divergenze tra Fratelli d’Italia e Forza Italia da un lato e la Lega dall’altro si ampliano in Senato riguardo al terzo mandato per governatori e sindaci delle grandi città. Dopo la riunione della Commissione Affari Costituzionali del Senato e il vertice di maggioranza, il presidente Alberto Balboni di FdI afferma: “A questo punto, in Commissione ciascuno sarà libero di esprimere il voto secondo il proprio convincimento“. Si prevede che i contrari al terzo mandato, con l’apporto dei democratici e di Iv, prevalgano alla conta.

La Lega in Senato conferma la sua posizione ferma, affermando: “Noi non ritiriamo gli emendamenti sul terzo mandato per il presidente di regione e per i sindaci delle città sopra i 15mila abitanti“. Il presidente Balboni spiega che la soluzione adottata a livello parlamentare potrebbe essere rivista solo se i vertici dei quattro partiti della maggioranza trovassero un accordo superiore, cosa non ancora avvenuta. La questione del terzo mandato non era inclusa nel programma di governo concordato inizialmente.

Nuovi Segnali di Fumo tra i Vertici dei Partiti

La Commissione si prepara al voto, posticipato di una settimana, mentre emergono segnali contrastanti tra i vertici dei partiti. Tajani di Forza Italia si dice favorevole a trovare una sintesi, ma conferma il no al terzo mandato da parte di Forza Italia. Il capogruppo Barelli sottolinea che saranno i leader a trovare una soluzione. La Lega attende ancora una ‘compensazione’ per le regionali, mentre il tema del terzo mandato sembra destinato allo scontro parlamentare.

Focus sulle Regionali e sulle Amministrative

La Lega aspetta ancora la ‘compensazione’ per aver ceduto il passo in Sardegna a FdI. La questione sembra non passare per la Basilicata né per il terzo mandato. La Lega potrebbe ottenere la ‘golden share’ sul candidato alle comunali di Cagliari. Oggi a Cagliari si concluderà la campagna elettorale di Truzzu, con una lotta serrata nei sondaggi interni contro la pentastellata Todde. Un alto in grado della Lega parla di un risultato da ‘1-X-2’. In una riunione di maggioranza si è analizzato lo scenario delle amministrative, con alcune questioni ancora aperte. Il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida di FdI e il capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri hanno partecipato all’incontro, dove si è discusso dei comuni in gioco senza menzionare il terzo mandato dei governatori.

