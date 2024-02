Test ingresso Medicina: percorso a ostacoli tra sentenze e ricorsi

Il ‘Concorsone’ per l’Accesso alle Facoltà di Medicina in Italia

La corsa all’accesso alle Facoltà di Medicina pubbliche in Italia continua a essere un’impresa impegnativa e piena di incertezze. Quest’anno, il tanto discusso ‘concorsone’ prevede due date per l’esame a Medicina e Veterinaria: il 28 maggio e il 30 luglio. Secondo le bozze del decreto del Mur, il ministero dell’Università e ricerca, l’esame sarà di tipo cartaceo e standardizzato per tutti i candidati, con un totale di 60 domande da rispondere in 100 minuti, inclusi quesiti di cultura generale che in passato hanno generato polemiche. I partecipanti potranno prepararsi consultando un database pubblico da cui verranno estratti i quiz.

“Il passo indietro rispetto al breve regno dei Tolc-Med è scaturito dalla sentenza del Tar del Lazio che ha dichiarato non legittimi sia il bando che la graduatoria dello scorso anno.”

Implicazioni della Sentenza del Tar del Lazio sull’Accesso a Medicina

La sentenza del Tar del Lazio ha avuto ripercussioni significative sul processo di accesso alle Facoltà di Medicina. La decisione ha invalidato sia il bando che la graduatoria dell’anno precedente, creando una serie di complicazioni. Ad esempio, i candidati che hanno sostenuto l’esame durante il penultimo anno scolastico dovranno ripeterlo nel 2024 e non potranno utilizzare i punteggi ottenuti l’anno precedente per concorrere alla graduatoria attuale. La ministra Bernini sta valutando possibili misure di tutela per questi studenti, mentre un ricorso al Consiglio di Stato è in sospeso. Si prevede una riforma completa nel 2025, con diversi Disegni di Legge in discussione in Parlamento per regolare l’accesso a Medicina.

“Un settore che non conosce crisi è quello degli avvocati che assistono i giovani aspiranti medici, nonostante la sentenza del Tar del Lazio rappresenti una sfida aggiuntiva.”

Il Ruolo degli Avvocati nell’Assistenza agli Aspiranti Medici

Nonostante le complicazioni derivanti dalla sentenza del Tar del Lazio, gli avvocati che seguono i giovani aspiranti medici svolgono un ruolo fondamentale nel supportarli in questo percorso complesso. La decisione del tribunale impedisce ai ricorrenti del 2023 di iscriversi in sovrannumero rispetto all’anno precedente, creando ulteriori ostacoli nel cammino verso l’accesso alle Facoltà di Medicina. La discussione parlamentare in corso, insieme ai ricorsi legali e alle consultazioni con le associazioni del settore, delineerà il futuro dell’accesso a Medicina in Italia, con l’obiettivo di implementare una riforma completa che tenga conto delle varie prospettive e necessità.

