Testimone caduto in bici durante l’inchiesta su Pozzolo: grave trauma

L’avvocato Luca Zani ricoverato dopo un grave incidente in mountain bike

L’avvocato Luca Zani, consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Biella, è stato ricoverato al Cto di Torino a seguito di un grave incidente durante un’escursione in mountain bike. Zani, considerato uno dei testimoni chiave nell’inchiesta sullo sparo di Capodanno a Rosazza, per il quale è indagato il parlamentare Emanuele Pozzolo (Fdi), ha riportato un trauma cervicale e ha subito un intervento chirurgico. La prognosi è di 90 giorni. L’incidente è avvenuto durante una discesa sulla pista del Monte Casto.

La dinamica dell’incidente secondo i soccorritori

Secondo quanto ricostruito dai soccorritori, Zani avrebbe perso il controllo della sua bicicletta, andando a sbattere violentemente contro un albero. I soccorritori del soccorso alpino hanno prontamente intervenuto per stabilizzarlo e lo hanno trasportato in elisoccorso al Cto di Torino per le cure necessarie. L’avvocato Zani è stato sentito più volte dagli inquirenti in relazione all’episodio di Rosazza, in cui è stato ferito Luca Campana, elettricista di 31 anni e genero dell’ex caposcorta del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro.

Un periodo di recupero lungo per l’avvocato Zani

L’intervento chirurgico subito da Luca Zani ha permesso di stabilizzare il suo stato di salute, ma la prognosi di 90 giorni indica un lungo periodo di recupero. L’avvocato è attualmente ricoverato al Cto di Torino, dove riceverà le cure necessarie per affrontare il trauma cervicale riportato nell’incidente in mountain bike. La sua testimonianza risulta fondamentale nell’inchiesta sullo sparo di Capodanno a Rosazza, che coinvolge il parlamentare Emanuele Pozzolo. La sua partecipazione all’escursione in bicicletta dimostra la sua passione per lo sport e la natura, ma purtroppo si è conclusa con un grave incidente che richiederà tempo e dedizione per il completo recupero dell’avvocato Zani.

