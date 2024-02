Testimone chiave del caso Pozzolo ricoverato in ospedale dopo caduta in bicicletta - avvisatore.it

Incidente in montagna: Luca Zani ricoverato con prognosi di 90 giorni

Luca Zani, consigliere comunale di Biella, è stato ricoverato in ospedale a Torino a seguito di un incidente in montagna che gli ha causato un trauma cervicale. L’incidente è avvenuto mentre Zani stava facendo un’escursione in mountain bike. Secondo la ricostruzione degli eventi, Zani avrebbe perso il controllo della bici e sarebbe finito contro un albero. Attualmente, la prognosi per il consigliere è di 90 giorni.

Coinvolgimento nella festa di Capodanno a Rosazza

Luca Zani era tra gli ospiti presenti alla festa di Capodanno a Rosazza, dove si è verificato un incidente con arma da fuoco. Durante la festa, un colpo di pistola è partito dall’arma del parlamentare di FdI, Emanuele Pozzolo, ferendo Luca Campana alla gamba. Zani è stato ascoltato dagli investigatori in qualità di testimone per fare luce su quanto accaduto nei locali della pro loco biellese.

Indagini in corso

Le autorità stanno attualmente indagando sull’incidente avvenuto durante la festa di Capodanno a Rosazza. Luca Zani è stato ascoltato come testimone per fornire informazioni sulle circostanze dell’incidente. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire con precisione quanto accaduto e determinare le responsabilità. Al momento, non sono state fornite ulteriori informazioni sullo stato di salute di Luca Campana, ferito durante l’incidente.

