Tetto crolla durante lavori, due feriti nel Pisano

Incidente sul lavoro a Fornacette: due operai guineani feriti gravemente

Due operai guineani, un 29enne e un 32enne, sono stati gravemente feriti in un incidente sul lavoro avvenuto stamani a Fornacette, nel comune di Calcinaia, in provincia di Pisa. Mentre stavano montando pannelli solari sul tetto di un capannone, la copertura ha ceduto, facendoli precipitare da un’altezza di circa otto metri. Entrambi i lavoratori hanno riportato politraumi al rachide e al collo e sono stati trasportati d’urgenza in ospedale in codice rosso.

«È stato un momento di grande apprensione e paura per tutti noi», ha dichiarato un testimone oculare presente sul luogo dell’incidente.

Intervento dei soccorsi e delle autorità locali

Dopo l’incidente, sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco di Cascina, che hanno collaborato con il personale medico durante le operazioni di soccorso e immobilizzazione dei due lavoratori feriti. Inoltre, i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area interessata dall’incidente, garantendo la massima sicurezza per tutti i presenti.

Coinvolgimento delle forze dell’ordine e degli enti preposti alla sicurezza sul lavoro

In seguito all’incidente, sono giunti sul posto anche i carabinieri di Cascina e i tecnici dell’ufficio prevenzione sui luoghi di lavoro della Asl Toscana nord ovest. Le forze dell’ordine e gli enti preposti alla sicurezza sul lavoro hanno avviato le indagini necessarie per comprendere le cause dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.

Questo incidente sottolinea l’importanza di garantire condizioni di lavoro sicure e conformi alle normative vigenti, al fine di prevenire situazioni simili in futuro. La solidarietà e il supporto verso i lavoratori coinvolti in incidenti sul lavoro rimangono fondamentali per tutta la comunità.

