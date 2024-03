The Chosen: La Serie TV Che Racconta la Vita di Gesù su Tv2000 - Occhioche.it

Introduzione

La serie tv The Chosen, ideata da Dallas Jenkins, approda in esclusiva su Tv2000 portando sul piccolo schermo il racconto della vita di Gesù ambientato nel I secolo in Giudea e Galilea. Con milioni di spettatori e visualizzazioni, la serie si prepara a conquistare il pubblico italiano a partire dal marzo 2024.

L’Origine di The Chosen e il Successo Internazionale

Nel 2017 negli Stati Uniti, The Chosen ha preso vita grazie al finanziamento di crowdfunding, attirando oltre 200 milioni di spettatori e più di 770 milioni di visualizzazioni. Le prime quattro stagioni sono state trasmesse dal 2019 al 2024, con progetti per altre tre stagioni in futuro.

Quando va in onda The Chosen in Italia?

A partire dal 4 marzo 2024, Tv2000 trasmetterà in prima visione assoluta The Chosen ogni lunedì dalle 20:55 circa. È la prima volta che la serie approda su una televisione italiana in chiaro, promettendo emozioni e riflessioni sulle vicende legate a Gesù e ai suoi seguaci.

La Trama Coinvolgente di The Chosen

Sullo sfondo dell’oppressione romana in Israele nel I secolo, la prima stagione di The Chosen segue il percorso di Gesù nel formare il suo gruppo di discepoli, rappresentando una varietà di persone con diverse esperienze di vita. Attraverso i primi miracoli e gli incontri significativi, la serie narra le storie di personaggi come Maria Maddalena, Simone, Matteo e molti altri, evidenziando i momenti cruciali del ministero di Gesù.

Il Cast Stellare di The Chosen

Jonathan Roumie interpreta in modo potente il ruolo di Gesù, affiancato da talentuosi attori come Shahar Isaac e Elizabeth Tabish . Ogni membro del cast porta vita e profondità ai personaggi, rendendo la serie coinvolgente e autentica.

Gli Episodi Indimenticabili di The Chosen

Con otto episodi nella prima stagione diretti da Dallas Jenkins, The Chosen ha conquistato il pubblico grazie a riprese intense e scenari mozzafiato. Gli oltre 60 giorni di lavoro intorno a Pooleville e Weatherford in Texas hanno dato vita a un prodotto televisivo di qualità, supportato da un team di produttori esperti.

Dove Guardare The Chosen in Streaming

Per chi ama lo streaming, Tv2000 offre la possibilità di vedere gli episodi di The Chosen sul proprio sito web ufficiale. In un mondo digitale sempre più presente, la serie si rende accessibile a un pubblico vasto, con la comodità di poterla guardare in qualsiasi momento e ovunque.