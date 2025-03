“The football pub”: un viaggio tra pub, miti e curiosità del calcio inglese

Ultimo aggiornamento il 19 Marzo 2025 by Emiliano Belmonte

Il calcio inglese non è solo un gioco, ma una vera e propria esperienza di vita, un fenomeno che si respira nei pub, nelle strade e nei racconti tramandati da generazioni. Questo mondo affascinante è al centro di “The football pub”, il nuovo libro di Massimiliano Vitelli, edito da Ultra Sport, con la prefazione di Roberto Mancini.

Attraverso storie surreali, personaggi eccentrici e tradizioni uniche, il libro accompagna il lettore in un viaggio dentro l’anima più autentica del football d’oltremanica, tra episodi incredibili e riti che rendono il calcio inglese un fenomeno senza eguali.

Un racconto di calcio tra mito e realtà

Con uno stile vivace e appassionato, Massimiliano Vitelli guida il lettore tra le pagine più incredibili del football britannico, raccontando vicende che sembrano uscite da un romanzo, ma che appartengono alla storia vera di questo sport.

Si parte dalla celebre scelta di Sean Connery, che nel 1953 rifiutò un contratto con il Manchester United per inseguire il suo sogno cinematografico, fino alla folle notte di Mario Balotelli, che prima di un derby di Manchester incendiò accidentalmente il bagno con dei fuochi d’artificio e il giorno dopo divenne protagonista della storica vittoria 6-1 all’Old Trafford, mostrando la famosa maglietta “Why always me?”.

E poi ci sono episodi che rasentano l’assurdo, come quello del portiere Sam Bartram, che nel 1937 rimase in campo da solo per quindici minuti, senza rendersi conto che la partita era stata sospesa per la nebbia. O la sfida più lunga della storia, durata ben diciassette giorni tra Alvechurch e Oxford. Senza dimenticare lo spareggio ai rigori più infinito di sempre, conclusosi dopo 54 tiri dal dischetto.

Le tradizioni che rendono unico il calcio inglese

Oltre alle storie più incredibili, “The football pub” racconta le tradizioni più radicate del calcio britannico, quelle che lo rendono diverso da qualsiasi altro campionato al mondo.

Si scopre, ad esempio, il significato delle bandierine triangolari della FA Cup, assegnate ai club che hanno trionfato nella coppa più antica del mondo, e si entra nei leggendari quattro pub che circondavano il Griffin Park, storico stadio del Brentford, dove i tifosi si ritrovavano per bere prima, durante e dopo le partite.

Vitelli ricostruisce con precisione l’atmosfera unica che si respira nei pub inglesi, luoghi dove il calcio non si guarda soltanto, ma si vive, tra canti, birre e discussioni accese che trasformano ogni partita in una festa collettiva.

Massimiliano Vitelli: una voce autorevole del football britannico

Massimiliano Vitelli è una firma di riferimento nel giornalismo sportivo italiano. Scrive per Il Tempo dal 2010, collabora con GQ e Vanity Fair e rappresenta l’Italia come corrispondente per il Sunday Post.

Grazie alla sua conoscenza del calcio inglese, riesce a trasmettere non solo la storia e i numeri di questo sport, ma anche le emozioni, le leggende e le sfumature culturali che lo rendono unico al mondo.

A testimoniarlo è la prefazione di Roberto Mancini, che scrive:

“Vitelli racconta storie che solo in Inghilterra sarebbero potute accadere, un luogo dove si discute più della bellezza di una rovesciata che di un fuorigioco dubbio. Qui il calcio è passione, emozione, divertimento e follia”.

Un libro imperdibile per chi ama il calcio vero

“The football pub” è più di un libro: è un viaggio nelle radici più autentiche del calcio inglese, un’opera che permette di vivere l’essenza più pura del football d’oltremanica.

Attraverso episodi indimenticabili e dettagli inediti, Massimiliano Vitelli racconta un calcio fatto di storie incredibili, tifo sfrenato e personaggi fuori dagli schemi, portando il lettore direttamente nel cuore pulsante del football britannico.

Un’opera imperdibile per chi ama il calcio vissuto con passione, quello che si gioca tra stadi leggendari e pub fumosi, dove il pallone è più di un gioco: è uno stile di vita.