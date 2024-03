The Gentlemen: Il Nuovo Spin-off Netflix di Guy Ritchie - Occhioche.it

Ritorno nell’Universo di The Gentlemen

La serie tv The Gentlemen, creata da Guy Ritchie per Netflix, si inserisce nell’universo del film omonimo uscito su Prime Video nel dicembre 2020. Tuttavia, anziché ripercorrerne gli eventi, la serie è uno spin-off che segue nuovi personaggi e racconta una storia inedita all’interno dello stesso mondo narrativo. Il cast vanta nomi illustri come Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Henry Golding e altri.

La Data di Uscita e la Trama di The Gentlemen

Netflix ha confermato che la serie The Gentlemen debutterà il 7 marzo 2024, dopo le riprese svoltesi a Londra tra novembre 2022 e giugno 2023. La trama segue le vicende di Eddie Horniman , un uomo che eredita un impero della cannabis dai terreni del padre. Eddie si trova coinvolto in una lotta con gangster britannici per il controllo del mercato, scoprendo un lato oscuro di sé stesso nel mondo della criminalità.

Il Ricco Cast e gli Episodi di The Gentlemen

Il cast della serie è composto da Theo James nel ruolo del protagonista Eddie Horniman, affiancato da attori come Kaya Scodelario, Joely Richardson, Giancarlo Esposito e altri. La serie conta otto episodi, con Guy Ritchie che firma la creazione, la co-sceneggiatura e la produzione esecutiva. Ritchie dirige anche i primi due episodi, confermando il suo coinvolgimento totale nel progetto. Miramax Television, STX Television e Moonage Pictures collaborano alla produzione per conto di Netflix.