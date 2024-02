The Kolors a Sanremo 2024: Stash's 'ballet' and all the details - avvisatore.it

The Kolors a Sanremo 2024: un nuovo tormentone in arrivo?

Ieri, sul palco di Sanremo 2024, si è respirata un’aria di attesa e curiosità mentre i giornalisti assistevano per la prima volta alle prove dei cantanti in gara. Tra le domande rivolte ai The Kolors, una band italiana molto amata dal pubblico, c’era quella riguardante la possibilità di creare un nuovo tormentone dopo il successo di “Italo Disco”. La risposta è stata entusiasta: “Sarebbe bello”, hanno dichiarato i membri del gruppo. Stash, il frontman, ha spiegato che per loro la parola “tormentone” ha un significato positivo e rappresenta un sogno per chi fa musica pop e vuole raggiungere il grande pubblico. Durante la conferenza stampa, Stash ha sorpreso tutti improvvisando un balletto sul ritornello del brano “Un ragazzo una ragazza”, dimostrando ancora una volta il suo spirito giocoso e divertente.

Il duetto con Umberto Tozzi e le sorprese in serata

Durante la serata dei duetti, i The Kolors saliranno sul palco insieme a Umberto Tozzi, un grande artista della musica italiana. Stash ha promesso che cercheranno di stupire il pubblico e di rendere omaggio alla grandezza artistica e umana di Tozzi. Il duetto sarà un medley che partirà da “Ti amo”, passerà per “Tu” e sfocerà in “Gloria”. Non mancheranno le sorprese, e i membri della band non vedono l’ora di salire sul palco. Stash ha dichiarato di desiderare soprattutto divertirsi durante il festival e ha espresso il suo sogno di partecipare all’Eurovision, un’esperienza che sarebbe per loro un vero e proprio sogno.

Il primo live al Mediolanum Forum di Assago

Il 3 aprile i The Kolors si esibiranno per il loro primo live al Mediolanum Forum di Assago. Sarà un concerto-evento, un’occasione speciale per festeggiare insieme a tutte le persone che li hanno sostenuti lungo il loro percorso. La band sta preparando qualcosa di unico, cercando di raccontare la loro storia a 360 gradi, dagli inizi fino a Sanremo. Stanno dando il massimo perché sentono di dover restituire tutto l’amore e l’energia che ricevono dalle persone che incontrano lungo il loro cammino. È un modo per ringraziare il pubblico e per condividere con loro la passione per la musica.

