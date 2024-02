The Voice Senior: concorrente ignara del regolamento, caso unico - avvisatore.it

Rita Begher: la concorrente divertente delle Blind Audition

Le Blind Audition di The Voice Senior hanno regalato un momento unico nella puntata andata in onda il 23 febbraio. Rita Begher, un’operatrice socio-sanitaria di 64 anni proveniente da Francavilla Fontana, ha portato una ventata di allegria in studio. Con due figli e un cuore appassionato, Rita ha incantato il giudice Clementino con la sua interpretazione di “Zingara” di Iva Zanicchi.

La scelta imprevista di Rita e le risate in studio

Quando è giunto il momento di decidere il suo coach, Rita ha sorpreso tutti chiedendo di unirsi al team di Gigi D’Alessio, nonostante solo Clementino si fosse girato per lei. La situazione ha generato una serie di divertenti malintesi, con Rita convinta di poter scegliere il suo coach preferito. Tra le risate generali e gli scherzi tra i giudici, Rita ha continuato a ribadire la sua scelta per Gigi, ignorando le regole del programma.

“Dì la verità, sei felice di andare nel team di Clementino?”, ha scherzato D’Alessio, mentre Clementino cercava di spiegare la situazione a una confusa Rita. Nonostante i tentativi di chiarimento, Rita ha continuato a esprimere la sua preferenza per Gigi, scatenando l’ilarità in studio. Alla fine, con l’aiuto dell’ospite Antonella Clerici, Rita ha capito di dover fare squadra con Clementino, non senza suscitare ulteriori risate e momenti esilaranti.

La reazione sui social e il successo di Rita

L’episodio ha catturato l’attenzione dei telespettatori, che sui social hanno commentato con ironia e sarcasmo la divertente scelta di Rita. La concorrente, con la sua simpatia e la sua ingenuità, ha conquistato il pubblico e reso indimenticabile la sua esibizione. Rita Begher, con il suo spirito spensierato e la sua passione per la musica, si è guadagnata un posto nel cuore del pubblico e nella storia delle Blind Audition di The Voice Senior.

