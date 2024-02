Theo Hernandez: Capelli rosa e il motivo dietro la scelta

Theo Hernandez: la scelta di tingersi i capelli di rosa

Il terzino del Milan, Theo Hernandez, ha recentemente sorpreso i suoi fan con un nuovo look audace: i suoi capelli sono stati tinti di rosa. In un’intervista con AS, Theo ha spiegato la motivazione dietro questa scelta insolita. Ha rivelato che è stata sua moglie a suggerirgli l’idea e lui ha deciso di osare. Fortunatamente, il risultato è stato un successo. Theo ha scherzato dicendo: “Alla fine è venuta bene (ride)”.

Ambizioni e obiettivi per la stagione

Theo Hernandez ha anche condiviso le sue ambizioni e obiettivi per la stagione. Come giocatore professionista, aspira sempre al massimo. La sua speranza è di poter vincere un titolo sia con il Milan che con la Nazionale. Ha sottolineato l’importanza di essere ambiziosi e di fissare continuamente nuove sfide e obiettivi.

La vita personale di Theo Hernandez

Oltre alla sua carriera calcistica, Theo Hernandez ha anche parlato della sua vita personale. Ha detto di godere della compagnia di sua moglie, di suo figlio e dei suoi cari in generale. Questo dimostra che, nonostante il suo impegno nel calcio, Theo dà grande importanza alla sua famiglia e alle persone che gli sono care.

In conclusione, Theo Hernandez ha spiegato la motivazione dietro la sua scelta di tingersi i capelli di rosa, ha condiviso le sue ambizioni e obiettivi per la stagione e ha parlato della sua vita personale. È evidente che Theo è un giocatore ambizioso che cerca costantemente di migliorarsi sia sul campo che nella vita di tutti i giorni.

