"Thom Browne presenta una fiaba dark per chiudere la New York Fashion Week" - avvisatore.it

Thom Browne si ispira a Edgar Allan Poe per la sua nuova collezione

Il designer di moda Thom Browne ha presentato la sua ultima collezione ispirandosi al famoso scrittore Edgar Allan Poe. Durante la sfilata, tenutasi presso lo Shed di Hudson Yards, le luci si sono accese su un campo innevato mentre l’attrice Carrie Coon leggeva la sinistra poesia “Il Corvo”. Browne, noto per il suo fascino per l’iconografia americana, ha creato uno spettacolo che sembrava uscito dalle pagine di un racconto.

Un’atmosfera romantica e dark

La collezione di Browne ha presentato abiti e accessori che richiamavano l’atmosfera romantica e dark delle opere di Poe. Corvi neri di velluto erano intarsiati su cappotti candidi, mentre una giacca di tweed tessuto a mano presentava la parola “Nevermore” ricamata sulla schiena. La pelle degli abiti sembrava graffiata, come se fosse stata segnata dagli artigli del corvo. Inoltre, Browne ha introdotto una nuova borsa a forma di corvo, ispirata al suo famoso cane Hector Browne.

Un finale dorato

La sfilata si è conclusa con un tocco di oro. Alex Consani, una modella trans che aveva già fatto parlare di sé nel 2015, è apparsa avvolta in un mantello jacquard d’oro con rose incise e corvi intarsiati. Sotto il mantello, indossava un cardigan color oro lavorato a mano. Questo look richiamava il racconto di Poe intitolato “Gold Bug” e ha lasciato intendere che potrebbe essere il tema di una futura sfilata di Browne.

In conclusione, la collezione di Thom Browne ispirata a Edgar Allan Poe ha creato un’atmosfera romantica e dark. I suoi abiti e accessori hanno richiamato l’iconografia americana e hanno trasportato il pubblico in un mondo fantastico. Browne ha dimostrato ancora una volta la sua abilità nel creare spettacoli che vanno oltre la moda, trasformandoli in vere e proprie opere d’arte.

About The Author