Thriller spagnolo As bestas: la tensione tra estranei

As bestas – La terra della discordia: una coppia francese in Galizia

Antoine e Olga , una coppia francese, decidono di trasferirsi in un villaggio della Galizia per condurre una vita tranquilla. Tuttavia, la convivenza con la comunità locale si rivela problematica, soprattutto dopo aver rifiutato l’installazione di impianti eolici, suscitando l’ira dei vicini proprietari terrieri, i fratelli Anta . La situazione si fa sempre più tesa, portando ad eventi tragici imprevedibili.

Il talento di Rodrigo Sorogoyen in As bestas

Diretto da Rodrigo Sorogoyen, talentuoso regista spagnolo, As bestas è un thriller che affronta la dicotomia tra ragione e istinto, esplorando anche il tema della paura del diverso. Presentato con successo a Cannes e vincitore di 9 Premi Goya, il film mantiene una tensione costante grazie a lunghi piani sequenza che delineano la trasformazione della pacifica campagna in un palcoscenico tragico. Sorogoyen, con la sua abilità, approfondisce le contraddizioni dell’animo umano in un contesto avvincente e coinvolgente.

La tragica storia vera di Santoalla, fonte di ispirazione per il film

Basato su una storia vera accaduta nel 2010 a Santoalla, in Galizia, As bestas trae spunto dall’omicidio dell’olandese Martin Albert Verfondern. Dopo aver rifiutato l’offerta di installare pale eoliche nella zona, Verfondern diventa vittima delle minacce e delle tensioni con i vicini Manuel Rodríguez e Jovita González, che miravano a arricchirsi con quel progetto. La sua scomparsa nel 2010 e la scoperta dei resti nel 2014 portano alla confessione degli assassini, i figli dei vicini, gettando luce su una vicenda tragica che ha segnato profondamente la comunità di Santoalla.

Rodrigo Sorogoyen, attraverso As bestas, porta alla luce le tensioni che possono scaturire da un conflitto tra estranei, mettendo in scena una narrazione avvincente e coinvolgente che riflette la complessità delle relazioni umane in contesti estremi.