“Ti odio, anzi no ti amo!”: Una commedia romantica imperdibile

Nel cast di “Ti odio, anzi no ti amo!”

La commedia romantica in prima visione stasera in tv su Rai 1 alle 21.30, Ti odio, anzi no ti amo! , diretta da Peter Hutchings, vanta un cast di talento. I protagonisti Lucy Hale, conosciuta per il suo ruolo nella serie tv Pretty Little Liars, e Austin Stowell, noto per le sue performance in Catch-22 e Il ponte delle spie, tornano a recitare insieme dopo Fantasy Island . A completare il cast troviamo Sakina Jaffrey nel ruolo di Helen, Corbin Bernsen interpretando Bexley e Sean Cullen nei panni di Anthony.

La trasposizione cinematografica da bestseller

Basato sull’omonimo romanzo di Sally Thorne del 2016, pubblicato in Italia da Harper Collins, Ti odio, anzi no ti amo! è un vero successo editoriale con milioni di copie vendute. Originariamente intitolato The Hating Game, è stato insignito del titolo di uno dei migliori romanzi rosa del 2016 dal Washington Post. Nonostante il genere, spesso sottovalutato dalla critica, la commedia romantica ha ricevuto l’apprezzamento dei critici cinematografici, ottenendo un punteggio positivo del 71 su RottenTomatoes. Il suggestivo sfondo di New York ha contribuito ad arricchire l’esperienza visiva del film.

La trama avvincente di “Ti odio, anzi no ti amo!”

Nella casa editrice Bexley & Gamin, Lucy Hutton è un’individuo affascinante e sempre disponibile, acclamata da tutti tranne che da Joshua Templeman, il suo freddo e impeccabile collega. Tra i due scoppia una competizione spietata in lotta per ottenere una grande promozione, creando tensioni nell’ufficio condiviso. Nonostante le apparenze, Lucy inizia un gioco di superiorità e rivalità con Josh, ma un bacio inaspettato durante una corsa in ascensore metterà in discussione tutte le loro certezze. Lucy si troverà a confrontarsi con sentimenti contrastanti e a interrogarsi sul reale rapporto che la lega a Joshua. Ciò che sembrava essere odio potrebbe rivelarsi amore, o forse tutto fa parte di un intricato gioco di strategie emotive.