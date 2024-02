Tifoso molesta Ocampos: ipotizzando il calcio femminile

Episodio di molestie durante la partita Rayo Vallecano-Siviglia

Durante la partita di ieri sera tra Rayo Vallecano e Siviglia, si è verificato un episodio che sta facendo il giro del web. Un tifoso della squadra di casa ha toccato con un dito il sedere di Lucas Ocampos, calciatore argentino che ha giocato anche per Milan e Genoa. L’atto di molestia è avvenuto al minuto 32, quando Ocampos si apprestava a effettuare una rimessa laterale. Il gesto non è passato inosservato e il calciatore ha deciso di richiamare l’attenzione del pubblico per denunciare l’accaduto.

La reazione di Ocampos e la sua richiesta alla Liga

Dopo la partita, Ocampos ha voluto raccontare come si sia sentito a causa di questa molestia. Ha espresso la sua speranza che la Liga, il campionato di calcio spagnolo, prenda l’episodio sul serio, allo stesso modo in cui affronta il problema del razzismo. Il calciatore ha spiegato che si è trattenuto dal reagire in modo più energico perché ha due figlie e teme che possano subire situazioni simili in futuro. Ha sottolineato che non tutti i tifosi sono così, ma che c’è sempre qualche individuo che si comporta in modo inappropriato. Ocampos ha anche fatto riferimento al calcio femminile, auspicando che vengano presi tutti i provvedimenti necessari per evitare che un gesto stupido possa danneggiare l’immagine di una tifoseria che si è sempre comportata correttamente.

