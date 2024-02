Tiktoker denunciato per cyberbullismo e comportamenti offensivi: una gogna virtuale e reale - avvisatore.it

Un tiktoker 25enne denunciato per atti persecutori nei confronti di un adolescente

Un adolescente di 16 anni, residente nel Napoletano, ha vissuto un’esperienza terribile dopo un litigio su una piattaforma per videogame multiplayer. La disputa online si è trasformata in una persecuzione reale, con messaggi denigratori, minacce e insulti che hanno reso la vita del giovane insopportabile. Nonostante abbia deciso di abbandonare il gioco e di confidarsi con i genitori, ha continuato a ricevere messaggi minatori e insulti sui social media.

Preoccupato per la situazione, il ragazzo ha deciso di rivolgersi ai carabinieri di San Sebastiano al Vesuvio, nella provincia di Napoli. I militari hanno immediatamente avviato le indagini e hanno scoperto che dietro le offese c’era un tiktoker di 25 anni, residente a Melito di Napoli, seguito da migliaia di follower. Il tiktoker è stato identificato e denunciato per atti persecutori, sventando così un altro caso di bullismo online che avrebbe potuto avere conseguenze tragiche.

Il comando provinciale dei carabinieri di Napoli ha commentato la vicenda, sollevando interrogativi sulla cultura digitale e sottolineando l’importanza di affrontare il problema del bullismo in tutte le sue forme. L’intervento delle forze dell’ordine rappresenta una speranza, dimostrando che la giustizia può arrivare anche nel mondo digitale. Il comando ha inoltre sottolineato l’importanza di segnalare qualsiasi situazione di allarme, soprattutto quando coinvolge minori.

La storia di questo adolescente è un triste esempio di come il bullismo online possa avere un impatto devastante sulla vita di una persona. È fondamentale che tutti noi, come società, ci impegniamo a combattere il bullismo in ogni sua forma e a creare un ambiente online sicuro e rispettoso.

