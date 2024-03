Titolo: Evoluzione della distanza tra Fedez e Chiara Ferragni durante i compleanni dei figli

La distanza che si fa sempre più evidente

La relazione tra Fedez e Chiara Ferragni sembra attraversare un periodo di distacco evidente, come suggerito anche dalle fotografie pubblicate sul settimanale Chi. Le immagini ritraggono la coppia in un atteggiamento distante persino durante i festeggiamenti per i compleanni dei loro figli, Leone e Vittoria, avvenuti rispettivamente il 16 e il 23 marzo. Il magazine ha catturato i due mentre si dirigevano verso la festa, sottolineando il fatto che fossero presenti solo con i loro familiari, inclusi i nonni dei bambini. In un momento delicato come questo, sembra che l’attenzione sia rivolta principalmente al benessere dei piccoli che devono essere protetti e supportati nel miglior modo possibile.

Un velo di riservatezza sui social

Anche sui social media, sia l’influencer che il rapper stanno cercando di mantenere un certo riserbo. Di comune accordo, i figli, che sono sempre stati al centro della loro narrazione online, vengono ora ritratti di spalle. Questo cambiamento è stato consigliato anche dai loro rappresentanti legali, che in questa fase tumultuosa hanno richiesto che nessuno dei due pubblicasse foto dei bambini senza il consenso dell’altro. Durante il compleanno della piccola Vittoria, in occasione dei suoi tre anni, è emersa una situazione tesa quando Fedez ha reagito in modo alterato a qualcosa, tanto da abbandonare la festa con sua madre che cercava di calmarlo. Anche se si è ipotizzata una discussione con Chiara, lui ha respinto quest’idea affermando che la sua reazione era diretta verso un fotografo. Al compleanno di Leone, sembra che i due non abbiano nemmeno scambiato una parola, presenziando alla festa con il supporto di bodyguard e tre tate. Attualmente, Chiara è partita per Dubai con i bambini, mentre Fedez si occupa dell’allestimento della nuova casa.

La polemica con Naska e i pettegolezzi circostanti

Le tensioni attorno a Fedez non si esauriscono qui. Recentemente, il cantante è stato al centro di chiacchiere a causa di una lite avvenuta con Naska, un altro rapper. La discordia è nata da un commento apparentemente scherzoso di Naska su un post denigratorio riguardante Fedez e sua moglie. Un affronto proveniente da un individuo che si presumeva amico, alimentando così pettegolezzi e diatribe nei confronti del musicista e della sua vita privata.