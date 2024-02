Titolo: Scadenza bando Servizio Civile Universale per 52mila operatori: requisiti e modalità di candidatura

Scadenza Prorogata per il Servizio Civile Universale: Opportunità per Operatori Volontari

hai ancora qualche giorno per cogliere l'opportunità di partecipare al servizio civile universale. La scadenza per presentare la domanda è stata prorogata fino alle ore 14 di giovedì 22 febbraio 2024. Questa è la tua occasione per candidarti e diventare uno dei 52.236 operatori volontari che parteciperanno a progetti sia in Italia che all'estero tra il 2024 e il 2025.

51.132 operatori volontari saranno coinvolti in progetti in Italia, distribuiti su 2.023 progetti e 328 programmi di intervento.

1.104 operatori volontari avranno l’opportunità di partecipare a progetti all’estero, con 160 progetti e 30 programmi di intervento.

Ambiti di Intervento per i Progetti

Con le nuove regole introdotte dalla riforma del servizio civile, gli Enti possono proporre progetti in diversi settori, tra cui:

Assistenza

Protezione civile

Patrimonio ambientale e riqualificazione urbana

Patrimonio storico, artistico e culturale

Educazione e promozione culturale

Agricoltura sociale e biodiversità

Promozione della pace e dei diritti umani

Cooperazione allo sviluppo

Promozione della cultura italiana all’estero

Dettagli sui Progetti e Assegni Mensili

I progetti avranno una durata compresa tra 8 e 12 mesi, con un impegno settimanale di 25 ore. Gli operatori volontari selezionati riceveranno un assegno mensile di € 507,30, con la possibilità di variazioni in base all’ISTAT.

Ricorda, il tempo stringe. Non lasciarti sfuggire questa occasione unica per contribuire alla comunità e arricchire la tua esperienza personale e professionale. Prepara la tua domanda e cogli l’opportunità di fare la differenza. Buona fortuna!

