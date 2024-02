Tiziano Ferro elogia Emma e Bresh a Sanremo 2024: un gesto epocale

Emma omaggia Tiziano Ferro al Festival di Sanremo

Nella serata dedicata alle cover e ai duetti del Festival di Sanremo, che si è tenuta ieri sera, venerdì 9 febbraio, Emma ha voluto rendere omaggio al suo amico e collega Tiziano Ferro. Sul palco dell’Ariston, insieme al rapper Bresh, la cantante ha eseguito un medley di canzoni del noto cantautore di Latina, tra cui “Imbranato”, “Non me lo so spiegare” e “Sere Nere”. Tiziano Ferro ha commentato la scelta di Emma e ha inviato un messaggio di incoraggiamento a tutti i cantanti in gara.

Il messaggio di Tiziano Ferro

In un breve videomessaggio condiviso sui suoi social, Tiziano Ferro ha voluto salutare tutti gli amici che si stanno esibendo sul palco dell’Ariston. Il cantante ha dichiarato di aver pianto quando ha visto la lista dei partecipanti, perché avrebbe voluto cantare con ognuno di loro. Ha citato Giuliano, Angelina, Alessandra, Emma e Fiorella come alcuni degli amici che avrebbe voluto duettare. In particolare, ha dedicato un pensiero speciale ad Emma per il suo gesto di evocare la sua musica durante Sanremo, definendolo “uno dei gesti più belli che mi siano stati mai fatti nella vita”.

La situazione di Tiziano Ferro

Come molti sanno, Tiziano Ferro sta attraversando un momento difficile nella sua carriera e nella sua vita personale. Lo scorso anno ha affrontato un grave problema alle corde vocali e ha subito un doloroso divorzio dal marito Victor Allen. Attualmente vive a Los Angeles e non può tornare in Italia a causa della separazione e delle questioni burocratiche legate ai suoi figli. In un video pubblicato a Natale, Ferro ha spiegato che non riesce a cantare, scrivere o fare musica ultimamente. Pertanto, essere ricordato sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo è stato un gesto che ha toccato profondamente il cantante.

Questo omaggio di Emma a Tiziano Ferro durante il Festival di Sanremo ha suscitato grande emozione e apprezzamento da parte del cantautore. Nonostante le difficoltà che sta affrontando, Ferro continua a essere amato e supportato dai suoi fan e dai suoi colleghi nel mondo della musica.

