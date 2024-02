Tod’s presenta la nuova collezione nel deposito dei tram

Tod’s: Debutto di Matteo Tamburini a Milano

Nello storico deposito dei tram di via Messina a Milano, si apre un nuovo capitolo per Tod’s con il debutto in passerella della prima collezione firmata dal nuovo designer Matteo Tamburini.

Il patron dell’azienda, Diego Della Valle, sottolinea l’importanza della location: “La Milano della ripartenza di allora rappresenta un buon auspicio per l’Italia, un paese che riparte in piena forma. Il movimento non è una parola casuale, ma racconta tutto quello che noi stiamo facendo.“

La Collezione di Tamburini: Un Nuovo Linguaggio dell’Italianità

La prima collezione firmata da Matteo Tamburini per Tod’s si distingue per un approccio innovativo all’italianità. Il designer, classe ’82 e marchigiano come il brand, ha reinterpretato i classici del guardaroba in chiave contemporanea. La collezione include capi come giacche di lana inglese con fodere di cotone, camicie lavorate a doppio strato, twin set borghesi rivisitati in 4 strati sovrapposti, trench ingigantiti in cotone o nappa, peacot di pelle con inserti di feltro, e molto altro. Tamburini ha anche reinventato gli accessori iconici del brand, come le borse morbidissime, i gommini e i mocassini con dettagli in metallo o frange sottili, e gli stivali dal mood motociclista in pellami spazzolati.

Il Messaggio di Della Valle e la Missione di Tamburini

Diego Della Valle sottolinea l’importanza di Matteo Tamburini come esempio per i giovani italiani: “La sua missione è occuparsi di lusso e qualità con un punto di vista nuovo, un lusso un po’ destrutturato.” Il designer, appena arrivato in azienda, ha saputo interpretare al meglio i valori di Tod’s, puntando su un linguaggio che mescola l’approccio borghese con quello dinamico. Tamburini ha lavorato su abiti sartoriali in twill di lana, con pantaloni a sigaretta e giacche senza collo o monopetto, ispirandosi al guardaroba maschile e conferendo loro un tocco contemporaneo e sofisticato.

