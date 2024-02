Tommaso, il supereroe che dona sorrisi ai bimbi malati e sogna di incontrare il Papa

Tommaso Lorenzini: l’uomo dietro Spiderman

Tommaso Lorenzini, un uomo di 41 anni proveniente da Ruvo di Puglia (Bari), ha ricevuto la benedizione del Papa per lettera per il suo impegno nel volontariato con i bambini malati. Tuttavia, il suo desiderio più grande è poter incontrare di persona Papa Francesco per ricevere la sua benedizione. “Anche i supereroi hanno bisogno della mano del Santo Padre sul capo”, afferma mentre si prepara per portare un sorriso ai giovani pazienti oncologici del Barese indossando il costume di Spiderman.

Ha iniziato a impersonare l’Uomo Ragno cinque anni fa, ispirato dai suoi due figli. La sua iniziativa ha preso piede durante la pandemia, quando ha deciso di aiutare un bambino malato su richiesta della madre. Da allora, è diventato un punto di riferimento per i bambini affetti da patologie oncologiche, portando un po’ di magia e speranza nei reparti ospedalieri.

La forza dei piccoli pazienti e l’impegno di Spiderman

Tommaso Lorenzini, noto come Spiderman, porta gioia e sorrisi ai bambini malati con le sue performance in ospedale. “Sono cinque anni che io e l’Uomo Ragno siamo una cosa sola”, racconta. Le sue visite sono un momento di svago e allegria per i piccoli pazienti, che diventano la sua fonte di ispirazione. Nonostante il suo lavoro in un vivaio renda complicati gli spostamenti, dedica il suo tempo libero, soprattutto le domeniche, a portare conforto ai bambini ricoverati.

Nella lettera ricevuta dall’assessore per gli Affari generali della Segreteria di Stato monsignor Roberto Campisi, Tommaso Lorenzini viene informato che Papa Francesco gli ha concesso la benedizione apostolica. Tuttavia, il desiderio più grande di Lorenzini è poter incontrare di persona il Pontefice per ricevere la sua benedizione direttamente. Spera che questo sogno possa un giorno realizzarsi.

Un incontro desiderato con Papa Francesco

Tommaso Lorenzini, l’uomo dietro Spiderman, continua a portare speranza e felicità ai bambini malati, desiderando ardentemente poter incontrare Papa Francesco di persona. La sua missione di volontariato si è trasformata in un gesto di amore e solidarietà verso i più piccoli, dimostrando che anche un supereroe ha bisogno di gesti di affetto e sostegno. La sua determinazione nel portare un sorriso sui volti dei bambini malati è un esempio di altruismo e generosità che ispira chiunque incontri il suo cammino.

About The Author