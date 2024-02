Torino-Lecce 2-0: Vittoria dei granata, gol e posizione in classifica

Il Torino vince 2-0 contro il Lecce e rimane imbattuto nel 2024

Il Torino continua la sua striscia positiva, ottenendo la sesta vittoria consecutiva contro il Lecce allo stadio Olimpico. La squadra di casa si è aggiudicata la partita con un punteggio di 2-0, grazie ai gol di Bellanova al 50′ e di Zapata all’81’. Questa vittoria porta il Torino al 9° posto in classifica con 36 punti, superando momentaneamente il Napoli e mantenendo vive le speranze di qualificarsi per una competizione europea nella prossima stagione. Dall’altra parte, il Lecce rimane fermo al 13° posto con 24 punti.

La partita: il Torino domina sin dai primi minuti

Fin dall’inizio della partita, il Torino ha preso in mano il controllo del gioco. Già nei primi minuti, Bellanova ha avuto un paio di occasioni per segnare, ma ha mancato l’ultimo dribbling decisivo e ha colpito fuori misura con un colpo di testa. Nonostante i tentativi del Lecce di resistere, il Torino ha continuato a premere e a creare occasioni da gol. Alla fine del primo tempo, però, il punteggio era ancora di 0-0.

Il Torino sblocca la partita e raddoppia il vantaggio

All’inizio della ripresa, il Torino ha finalmente trovato il gol. Al 5′, Bellanova ha segnato il suo primo gol in campionato con un potente tiro dal di fuori dell’area che ha battuto il portiere del Lecce, Falcone. Questo gol ha dato la spinta necessaria al Torino, che ha continuato a creare occasioni da gol. All’81’, è stato Zapata a segnare il secondo gol per il Torino, approfittando di un calcio d’angolo battuto da Vojvoda. Nonostante l’inferiorità numerica dopo l’espulsione di Pongracic al 25′, il Lecce ha continuato a lottare, ma non è riuscito a segnare. Nel recupero, un gol di Okereke è stato annullato perché la palla era uscita dal campo prima del passaggio di Linetty.

In conclusione, il Torino ha ottenuto una vittoria importante contro il Lecce, mantenendo la sua striscia di imbattibilità nel 2024. Questa vittoria li porta al 9° posto in classifica e li mantiene in corsa per un posto in Europa nella prossima stagione. Dall’altra parte, il Lecce rimane in 13/a posizione e dovrà lottare per migliorare la sua posizione in classifica nelle prossime partite.

