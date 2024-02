Toti non ha ancora deciso se si ricandiderà per un terzo mandato - avvisatore.it

Giovanni Toti critica la gerontocrazia e difende la scelta dei cittadini

Il governatore della Liguria, Giovanni Toti, ha espresso forti opinioni riguardo alla necessità di liberalizzare i mandati politici, sottolineando l’importanza del ruolo dei cittadini nella scelta dei propri rappresentanti. In un’intervista a ‘Un giorno da pecora’ su Rai Radio1, Toti ha dichiarato: “Sono favorevole alla liberalizzazione di ogni tipo di mandato perché sono i cittadini che devono scegliere da chi essere governati.” Il politico ha inoltre criticato il confronto tra il presidente degli Stati Uniti e i governatori, evidenziando la presenza di una gerontocrazia radicata nel sistema politico italiano.

Tra le sue argomentazioni, Toti ha evidenziato la longevità di alcuni parlamentari in carica dagli anni ’80 e la stabilità dei ministri che ricoprono incarichi da oltre tre decenni. Ha inoltre sottolineato l’importanza della recente riforma costituzionale che prevede una maggiore autonomia differenziata per le regioni, criticando l’ingerenza del governo centrale in questioni di competenza regionale. “Con un governo che sta approvando una legge sull’autonomia differenziata e con il titolo 5^ della Costituzione riformato dalla sinistra, si prevede che gli statuti e le leggi regionali siano di competenza delle stesse regioni. Quindi con tutta franchezza il governo non deve mettere bocca”, ha affermato Toti.

Indecisione sulla ricandidatura e critiche alla politica attuale

Riguardo alla sua possibile ricandidatura, Giovanni Toti ha dichiarato di non aver ancora preso una decisione definitiva e di valutare attentamente le prossime elezioni: “Non ho deciso, deciderò a ridosso delle elezioni. Francamente non se ne può più di un Paese in cui si dibatte delle elezioni quando mancano quasi tre anni al voto. Adesso ci occupiamo delle cose che servono”. Il governatore ha evidenziato la necessità di concentrarsi sulle questioni attuali anziché sulle speculazioni elettorali premature.

Inoltre, Toti ha criticato il comportamento di alcuni partiti politici, inclusa Forza Italia, riguardo alla modifica della legge elettorale per interessi personali e di convenienza. Ha sottolineato come ogni modifica normativa venga spesso strumentalizzata per fini di basso cabotaggio legati agli interessi del momento. “Forza Italia è contraria al terzo mandato per comodità perché ognuno cerca di lucrare un pezzettino… ma non solo Forza Italia, voglio essere chiaro. Tutte le volte che si modifica la legge elettorale c’è qualcuno che fa un ragionamento di basso cabotaggio legato agli interessi del momento”, ha affermato Toti.

Prospettive future e impegno per il cambiamento

Guardando al futuro, Giovanni Toti si è mostrato determinato nel perseguire un cambiamento positivo nella politica italiana, puntando a una maggiore partecipazione dei cittadini e a una gestione più efficiente ed efficace delle istituzioni. La sua critica alla gerontocrazia e alle pratiche politiche obsolete riflette un desiderio di rinnovamento e di maggiore trasparenza nel panorama politico nazionale. Con il suo impegno per una maggiore autonomia regionale e per una maggiore responsabilità politica, Toti si pone come una voce critica e propositiva all’interno della scena politica italiana.

