Toti premia Geolier: Lanterna Genova in filigrana

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti premia il vincitore della serata cover e duetti

Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ha salito il palco del teatro Ariston di Sanremo per premiare il vincitore della serata cover e duetti. Durante il suo discorso, Toti ha elogiato gli artisti per il successo della serata e ha espresso la sua ammirazione per il conduttore Amadeus.

Toti ha descritto la serata come “straordinaria” e ha sottolineato l’importanza del Festival di Sanremo come evento culturale di rilievo nazionale. Ha anche evidenziato il ruolo della Liguria nel fornire il set perfetto per il Festival, creando una colonna sonora unica.

Il vincitore della serata cover e duetti è stato premiato con la Lanterna di Genova, un premio realizzato dagli artigiani della filigrana di Campo Ligure. Il vincitore si è esibito con gli artisti Gué, Luchè e Gigi D’Alessio, interpretando il brano “Strade”.

La Liguria e il Festival di Sanremo: un connubio di emozioni e ricordi

Durante il suo intervento, il presidente Toti ha sottolineato l’importanza della Liguria come location per il Festival di Sanremo. Ha descritto la regione come il set perfetto per il Festival, con i suoi paesaggi mozzafiato e i suoi luoghi suggestivi.

Toti ha evidenziato come il connubio tra la Liguria e il Festival abbia creato un’atmosfera unica, in cui si sono intrecciate emozioni e ricordi. Ha sottolineato che il risultato è stato un “bellissimo film”, con tanto di baci sullo sfondo dei luoghi più belli della regione.

Un successo straordinario per il Festival di Sanremo

Il Festival di Sanremo si conferma ancora una volta come uno degli eventi più importanti della scena musicale italiana. La serata cover e duetti è stata un grande successo, con esibizioni emozionanti e collaborazioni sorprendenti.

Gli artisti hanno dimostrato il loro talento e la loro versatilità, regalando al pubblico momenti indimenticabili. Il vincitore della serata ha dimostrato di essere all’altezza della competizione, accompagnato da artisti di grande calibro come Gué, Luchè e Gigi D’Alessio.

Il presidente Toti ha concluso il suo discorso congratulandosi con gli artisti per il loro successo e con il conduttore Amadeus per aver regalato al pubblico una serata straordinaria. Ha sottolineato l’importanza del Festival di Sanremo come evento che celebra la musica italiana e ha espresso la sua gratitudine alla Liguria per aver fornito il set perfetto per questa edizione.

