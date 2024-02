Totti-Blasi Divorce Process: Corona Speaks Out

La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti: la battaglia legale inizia

La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti continua a tenere banco, con la coppia che si prepara a combattere una battaglia legale per stabilire chi abbia tradito per primo. Secondo le ultime notizie, Totti avrebbe chiamato come testimone l’ex personal trainer di Ilary, mentre la conduttrice ha chiamato in causa Noemi Bocchi, attuale compagna dell’ex capitano della Roma. Entrambi verranno sentiti in tribunale insieme a Cristiano Iovino.

Francesco Totti chiama l’ex personal trainer di Ilary Blasi come testimone

Secondo le ultime informazioni, Francesco Totti avrebbe deciso di chiamare l’ex personal trainer di Ilary Blasi come testimone nel processo di separazione. Questa mossa potrebbe essere cruciale per dimostrare che Ilary avrebbe tradito per prima. L’ex personal trainer potrebbe fornire dettagli importanti sulla relazione tra Ilary e Cristiano Iovino, che potrebbero influenzare l’esito del processo.

Ilary Blasi chiama in causa Noemi Bocchi come testimone

D’altra parte, Ilary Blasi ha deciso di chiamare in causa Noemi Bocchi, attuale compagna di Francesco Totti, come testimone nel processo di separazione. La presenza di Noemi in tribunale potrebbe essere determinante per dimostrare che Totti avrebbe tradito per primo. La testimonianza di Noemi potrebbe rivelare dettagli intimi sulla relazione tra Totti e Noemi, mettendo in discussione la fedeltà di Totti durante il matrimonio con Ilary.

In conclusione, la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti si sta trasformando in una battaglia legale per stabilire chi abbia tradito per primo. Entrambi hanno chiamato testimoni importanti, come l’ex personal trainer di Ilary e l’attuale compagna di Totti, Noemi Bocchi. Sarà interessante vedere come queste testimonianze influenzeranno l’esito del processo e quale sarà il verdetto finale.

