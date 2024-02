Totti e Ilary in tribunale: scandali finanziari e milioni in gioco - avvisatore.it

La battaglia giudiziaria tra Francesco Totti e Ilary Blasi: i bonifici sospetti

La disputa legale tra Francesco Totti e Ilary Blasi sta diventando sempre più accesa, e con essa emergono dettagli scomodi. Secondo quanto riportato da La Repubblica, è emerso che l’ex stella della Roma ha effettuato bonifici per un totale di 3 milioni di euro verso il Principato di Monaco tra il 2020 e il 2023. La ragione di questi trasferimenti di denaro sembra essere legata alle frequenti visite di Totti al casinò. Ma cosa c’entra tutto questo con il processo in corso? Ecco dove entra in gioco la strategia legale di Ilary riguardo alla cifra dell’assegno di mantenimento.

La richiesta di Totti di ridurre l’assegno di mantenimento

Nella sentenza provvisoria emessa lo scorso aprile, il giudice ha stabilito che Totti deve versare 12.500 euro al mese, oltre a 40.000 euro all’anno per le rette scolastiche delle due figlie (pari al 75% del totale). Questo si traduce in un totale di 190.000 euro all’anno. Totti vorrebbe dimezzare questa cifra. Ma gli avvocati di Blasi pongono una domanda semplice: perché Totti chiede di ridurre l’assegno di mantenimento quando effettua trasferimenti milionari per divertimento?

I segreti nascosti e le testimonianze

La questione dei bonifici sospetti è solo la punta dell’iceberg. Nelle prossime settimane, oltre alla questione economica, si andrà a scavare ancora di più nella vita privata delle due parti. Un aspetto cruciale da risolvere sarà chi ha tradito per primo, portando al definitivo crollo del matrimonio. Totti è pronto a chiamare a testimoniare Cristiano Iovino, il personal trainer di Ilary, noto come l’uomo del “caffè”. Mentre Ilary ha affermato che tra lei e Iovino c’è stato solo un incontro informale, quest’ultimo ha recentemente parlato di una “frequentazione intima”.

Naturalmente, l’ex conduttrice de L’Isola dei Famosi punterà sulla storia extraconiugale con Noemi Bocchi. E non è da escludere che possano emergere altre rivelazioni sorprendenti. La questione delle tempistiche sarà cruciale. Chi ha avuto una relazione clandestina per primo? Perché Totti e Blasi stanno investendo così tanto su questa questione? Potrebbe avere conseguenze legali negative, anche se non è certo che i giudici considereranno questi fatti rilevanti nelle loro decisioni. Tuttavia, non è da escludere che possano farlo. La battaglia si sta svolgendo su più fronti. Quella che un tempo era una favola tra il famoso calciatore e la celebre presentatrice sta diventando un incubo senza fine.

