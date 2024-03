Traffico Pesante: Quattro Code sulle Autostrade Liguri

Nel cuore della Liguria, il traffico del rientro domenicale si è trasformato in quattro lunghe code che stanno mettendo alla prova la pazienza degli automobilisti. Lungo l’A10 da Feglino a Savona, si snoda una coda di otto chilometri in direzione Savona, exacerbata dal flusso intenso di veicoli. Mentre sempre sull’A10, tra Borghetto e Finale Ligure, altri cinque chilometri di coda rallentano il transito a causa di lavori in corso, creando ulteriori disagi per chi viaggia in direzione Savona.

Tranquillità Lontana: Code a **Bordighera e sulla A6 Torino-Savona

Mentre il mare si perde all’orizzonte a Bordighera, sul tratto di A10 che porta alla barriera del confine con la Francia si formano tre chilometri di coda a causa del traffico intenso diretto verso la direzione opposta. La situazione non migliora nemmeno lungo l’A6 Torino-Savona, dove i lavori causano rallentamenti tra il bivio A6/A10 Savona e Altare in direzione Torino, relegando la velocità a un passo d’uomo lungo queste strade congestionate.

In questo scenario di congestione automobilistica, l’unico pensiero che gli automobilisti possono coltivare è quello di armarsi di pazienza e prendere il traffico con filosofia. La situazione del traffico sulle autostrade liguri richiede solidarietà e tranquillità per affrontare le code estenuanti e arrivare a destinazione in sicurezza.