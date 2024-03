Tragedia a Carpenedolo: operaio albanese muore in cantiere

Un cuore di 43 anni proveniente dall’Albania ha perso la vita questa mattina in un cantiere a Carpenedolo, nella provincia di Brescia. L’incidente ha sconvolto gli animi di tutti coloro presenti sul luogo, lasciando un’impronta indelebile nella comunità locale. Le prime informazioni raccolte suggeriscono che l’uomo, impiegato da un’azienda esterna per svolgere dei lavori sul cantiere, abbia fatto una tragica caduta nel vuoto, perdendo la vita istantaneamente. Le forze dell’ordine e gli esperti dell’Ats di Brescia sono prontamente intervenuti per cercare di fare chiarezza su quanto accaduto e garantire la massima assistenza possibile in un momento così drammatico. Una perdita che ha destato profondo cordoglio e riflessione in tutta la comunità locale, sottolineando l’importanza della sicurezza sul lavoro e il rispetto per ogni singola vita.

