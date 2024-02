Tragedia a Firenze: 2 morti e 3 persone intrappolate nel crollo del cantiere

Crollo di un pilone nel cantiere di un supermercato Esselunga a Firenze: due morti e tre operai dispersi

Questa mattina si è verificato un grave incidente nel cantiere di un supermercato Esselunga a Firenze, dove uno dei piloni principali è crollato, causando la morte di due operai. Al momento, tre lavoratori sono ancora dispersi sotto le macerie e le speranze di trovarli vivi sono molto ridotte. Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha dichiarato che le operazioni di ricerca sono in corso e che sono state mobilitate anche unità cinofile per aiutare nelle ricerche.

Altri tre operai sono stati estratti dalle macerie e sono stati immediatamente trasportati in ospedale per ricevere le cure necessarie. Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha espresso il suo cordoglio per la tragedia in una telefonata al sindaco di Firenze, Dario Nardella. Anche la premier, Giorgia Meloni, ha dichiarato di seguire con apprensione l’evolversi della situazione.

Secondo quanto riferito dal presidente Giani, nel cantiere erano presenti circa cinquanta persone al momento del crollo. Fortunatamente, un pulmino che si trovava nelle vicinanze non è stato coinvolto dal crollo e tutti i bambini presenti sono stati messi in salvo. Il pulmino è ancora sul posto, testimone di un vero miracolo.

Le indagini sull’incidente sono state avviate e sul posto è giunto anche il pm di turno della procura. Sarà fondamentale comprendere le cause del crollo e accertare eventuali responsabilità.

La tragedia nel cantiere di Firenze: un miracolo che il crollo non abbia coinvolto il pulmino con i bambini

Uno dei dettagli più inquietanti dell’incidente nel cantiere di Firenze è il fatto che, al momento del crollo, un pulmino con dei bambini si trovava nelle vicinanze. Fortunatamente, il veicolo non è stato coinvolto dal crollo e tutti i bambini sono stati messi in salvo. Il presidente Giani ha definito questo un vero miracolo, considerando che il pulmino è ancora lì, intatto.

Indagini in corso per comprendere le cause del crollo

Le indagini per comprendere le cause del crollo del pilone nel cantiere di Firenze sono già in corso. Il pm di turno della procura è giunto sul posto per avviare le necessarie verifiche. Sarà fondamentale accertare se ci siano state eventuali negligenze o violazioni delle norme di sicurezza. La tragedia ha suscitato grande commozione e cordoglio a livello nazionale, con il capo dello Stato e la premier che hanno espresso il loro sostegno alle vittime e alle loro famiglie.

