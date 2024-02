Tragedia a Firenze: Crollo in cantiere, operai colpiti

Crollo in un cantiere a Firenze: otto lavoratori coinvolti

Un tragico incidente si è verificato questa mattina in un cantiere a Firenze, precisamente in via Mariti, dove è in corso la costruzione di un supermercato. Uno dei piloni principali di contenimento ha ceduto, causando un crollo che ha coinvolto otto lavoratori. Al momento, non è ancora chiaro il numero esatto delle vittime.

Tre operai estratti vivi dalle macerie

Dopo il crollo, sono state avviate immediatamente le operazioni di soccorso per cercare di salvare i lavoratori rimasti intrappolati sotto le macerie. Fortunatamente, tre operai sono stati estratti vivi e trasportati all’ospedale di Careggi. Tuttavia, due di loro sono in condizioni gravi, classificati come codice rosso, mentre uno è in codice giallo.

Il governatore della Toscana conferma le vittime

Il governatore della Toscana, Eugenio Giani, ha confermato la triste notizia delle vittime. In un messaggio sui social, ha dichiarato: “Ci sono purtroppo delle persone senza vita”. Giani ha anche assicurato che il sistema regionale sta intervenendo per gestire l’emergenza, con il coinvolgimento di personale sanitario, Vigili del Fuoco e Forze di Polizia.

Le indagini sono ancora in corso per determinare le cause esatte dell’incidente. Secondo quanto riferito dai Vigili del Fuoco, il crollo sarebbe stato causato da un “importante crollo di uno dei piloni principali”. Le autorità stanno lavorando per stabilire il numero esatto delle vittime e fornire ulteriori aggiornamenti sulla situazione.

