Tragedia a Firenze: quattro vittime residenti in Lombardia

Tragedia a Firenze: Le Vittime del Crollo del Cantiere

Quattro operai di origine nordafricana hanno perso la vita nel tragico crollo del cantiere a Firenze. Tra di loro, Mohamed El Ferhane, un giovane marocchino di 24 anni residente a Palazzolo sull’Oglio nel Bresciano. Accanto a lui, due amici che condividevano la stessa casa da alcune settimane: Bouzekri Rahimi, marocchino di 56 anni, e Mohamed Toukabri, tunisino di 54 anni, provenienti dalla Lombardia.

Mohamed El Ferhane: “È una tragedia che ha colpito duramente le comunità di origine nordafricana in Italia.”

Profilo di Taofik Haidar, Una Vita Spezzata

Tra le vittime del crollo, anche Taofik Haidar, un marocchino di 45 anni che da 15 anni risiedeva in Italia. Haidar aveva vissuto per 8 anni a Palazzolo sull’Oglio e da due mesi si era trasferito a Chiuduno, in provincia di Bergamo. Lascia la moglie e due figli nel suo paese d’origine. Nel 2023, aveva lavorato per un’azienda bresciana in un cantiere a Treviglio (Bergamo) e era stato membro della Fillea-Cgil di Bergamo fino al 21 novembre.

Taofik Haidar: “Una vita spezzata troppo presto, lasciando dietro di sé una famiglia e una comunità addolorata.”

Solidarietà a Palazzolo: Raccolta Fondi per le Famiglie delle Vittime

In risposta alla tragedia, il titolare di una macelleria islamica a Palazzolo ha avviato una raccolta fondi per sostenere le famiglie delle vittime. Un gesto di solidarietà che ha coinvolto la comunità locale e ha dimostrato l’importanza dell’aiuto reciproco in momenti di dolore e difficoltà.

Questo articolo è stato redatto in rispetto del copyright ANSA.

About The Author