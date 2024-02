Tragedia a Firenze: un morto e tre feriti nel crollo del cantiere

Crollo in un cantiere a Firenze: un operaio morto e tre feriti

Un tragico incidente si è verificato oggi a Firenze, nella periferia della città, precisamente in via Mariti, dove è in corso la costruzione di un supermercato. Purtroppo, il bilancio al momento è di un operaio morto e tre persone ferite, mentre altre tre o quattro sono ancora disperse e al momento sono in corso le ricerche. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco e il personale sanitario inviato dal 118, oltre alle forze dell’ordine.

Secondo le prime informazioni, l’incidente è stato causato dal cedimento di uno dei piloni principali, che ha portato al crollo di un solaio. Le indagini sono ancora in corso per determinare le cause esatte dell’accaduto.

L’intervento delle autorità e dei soccorritori

Dopo il crollo, le autorità locali hanno immediatamente attivato un’operazione di soccorso per cercare di salvare le persone coinvolte nell’incidente. I vigili del fuoco e il personale sanitario inviato dal 118 sono intervenuti prontamente sul posto per prestare assistenza alle vittime e ai feriti. Le forze dell’ordine sono state dispiegate per garantire la sicurezza dell’area e facilitare le operazioni di soccorso.

Le indagini in corso per determinare le cause dell’incidente

Al momento, le indagini sono ancora in corso per determinare le cause esatte del crollo avvenuto nel cantiere di via Mariti. Le autorità competenti stanno analizzando attentamente le circostanze dell’incidente e stanno raccogliendo tutte le prove disponibili. Sarà fondamentale comprendere se ci sono state eventuali negligenze o violazioni delle norme di sicurezza durante i lavori di costruzione del supermercato.

Come riportato dall’ANSA, il crollo ha causato la morte di un operaio e ha lasciato tre persone ferite. Al momento, le ricerche sono ancora in corso per trovare altre tre o quattro persone che risultano disperse. È un momento di grande preoccupazione e dolore per le famiglie delle vittime e per l’intera comunità. Le autorità stanno facendo tutto il possibile per garantire la sicurezza delle persone coinvolte e per scoprire le cause di questo tragico incidente.

