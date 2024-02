Tragedia a Napoli: auto e albero sprofondati in una voragine

Interventi di messa in sicurezza a Napoli: la situazione in via Morghen

Proseguono gli interventi di messa in sicurezza in via Morghen a Napoli, nel quartiere Vomero, dove una voragine ha creato disagi nelle prime ore del giorno. I vigili del fuoco hanno agito per garantire la sicurezza pubblica, sezionando e rimuovendo un albero pericolante e recuperando due auto coinvolte nell’incidente, insieme a un palo dell’illuminazione pubblica. Inoltre, è stato necessario rimuovere l’albero sprofondato nella voragine.

Abc al lavoro per ripristinare la fornitura d’acqua

La società Abc, responsabile del servizio idrico, ha comunicato che sta attuando un piano per ripristinare la fornitura d’acqua nella zona interessata. Attraverso la realizzazione di un by pass della condotta idrica, si mira a risolvere il problema nel minor tempo possibile. Inoltre, la stessa società si occuperà di ripristinare il manto stradale danneggiato durante l’emergenza.

Ordinanze e regolamentazioni per garantire la sicurezza

In risposta all’incidente, è stata emessa un’ordinanza comunale per effettuare verifiche sugli edifici sgomberati in via Morghen 63 e via Solimena 9. Allo stesso tempo, sono state adottate misure per regolare il traffico veicolare nelle aree colpite, garantendo la sicurezza dei cittadini e facilitando le operazioni di ripristino. La collaborazione tra le autorità competenti è fondamentale per gestire al meglio l’emergenza e ripristinare la normalità nella zona interessata.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA

About The Author