Tragedia a Palermo: Barreca racconta la perdita della moglie e dei figli

Giovanni Barreca: Accuse di Esorcismo e Delirio

Giovanni Barreca, muratore di 54 anni, è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso la moglie Antonella Salamone di 40 anni e i figli Kevin ed Emanuel, rispettivamente di 16 e 5 anni, durante un presunto rito di esorcismo ad Altavilla Milicia, Palermo. Barreca sostiene che la sua famiglia sia stata “vinta dal diavolo”, come riportato al suo avvocato Giancarlo Barracato durante i loro incontri in carcere.

Inoltre, in carcere si trovano anche Massimo Carandente e Sabrina Fina, insieme alla figlia 17enne di Barreca, la quale, secondo l’avvocato del muratore, è in uno stato di “delirio costante”. Il legale del 54enne ha dichiarato che entrambi gli accusati, Carandente e Fina, hanno fornito la loro versione dei fatti, evidenziando la necessità di approfondire l’indagine per comprendere appieno la situazione.

Le Versioni Contraddittorie: Amicizia e Social Network

Il legale della coppia Carandente e Fina, Marco Rocca, ha riferito che i suoi assistiti si sono incontrati nella villetta in cui si è consumata la tragedia poiché si conoscevano. Rocca ha sottolineato che i due non hanno mai menzionato l’esorcismo, ma hanno fornito una versione alternativa dei fatti. Secondo Rocca, il legame tra Carandente e Fina sarebbe nato casualmente, forse attraverso i social network, e si sarebbe sviluppato in un rapporto di amicizia.

I primi avvocati di Sabrina Fina e Massimo Carandente, Sergio e Vincenzo Sparti, hanno rinunciato al mandato legale sabato scorso. Rocca, dopo aver avuto accesso all’ordinanza e prima di incontrare i suoi assistiti in carcere, ha dichiarato di non avere chiarezza sulla dinamica del delitto. Ha espresso la volontà di comprendere appieno la situazione, considerando la gravità del crimine e l’importanza di analizzare attentamente gli eventi. Rocca ha inoltre menzionato la forte pressione mediatica che circonda il caso, sottolineando la necessità di indagare accuratamente su tutti gli aspetti della vicenda.

Non c’è dubbio che il caso di Giovanni Barreca e della sua famiglia abbia generato un profondo sconcerto nell’opinione pubblica, mentre le indagini proseguono per far luce su questa tragica vicenda.

About The Author