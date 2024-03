Tragedia a Pordenone: Autopsia Svela Possibile Causa della Morte

In una dolorosa svolta, i risultati preliminari dell’autopsia sulla tragica morte della giovane americana di 12 anni a Pordenone indicano un’ipotetica infezione dei tessuti della gamba sinistra come causa del decesso. Il medico legale designato dalla Procura, Antonello Cirnelli, ha condotto l’esame post mortem in presenza dei consulenti della pediatra indagata, una donna di 39 anni in servizio presso l’ospedale locale.

Il dramma si è originato quando i parenti della dodicenne hanno portato la ragazza all’ospedale dopo che aveva subito un infortunio al ginocchio durante un allenamento di football americano nella Base Usaf di Aviano. La sua morte prematura è sopraggiunta oltre un giorno dopo la dimissione dall’ospedale. Ulteriori approfondimenti autoptici verranno svolti nelle prossime settimane per fare luce su questa sciagura.

Allo stesso tempo, la Procura di Pordenone ha preso in consegna gli screenshot del cellulare della ragazza e dei messaggi inviati al padre, in cui si potevano notare delle strane macchie rosse sulla gamba sinistra già il giorno prima del decesso. Circostanze che non risultano essere documentate nei report del Pronto Soccorso.

Tutto il materiale è stato messo sotto sequestro e le indagini proseguiranno per fare luce su questa triste vicenda che ha scosso la comunità.