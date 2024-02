Tragedia a Roma: due detenuti malati trovano la morte in poche ore - avvisatore.it

Due Detenuti Anziani Muoiono a Roma: Condizioni di Salute Precarie

Due detenuti anziani sono deceduti a Roma in circostanze preoccupanti. Il primo, un uomo di 66 anni affetto da diabete, è morto nella notte tra il 19 e il 20. Era detenuto a Rebibbia. Il secondo, un uomo di 77 anni con polmonite e insufficienza renale, è deceduto ieri mattina. Era stato ricoverato proveniente dalla stessa struttura carceraria.

Critiche del Garante delle Persone Private della Libertà del Lazio

Il Garante delle persone private della libertà del Lazio, Stefano Anastasia, ha sollevato critiche riguardo alla situazione. Si è impegnato a incontrare i dirigenti della Asl per valutare l’efficacia dei servizi sanitari all’interno del carcere. Anastasia ha sottolineato “l’incompatibilità della detenzione con malattie gravi, che non possono essere adeguate curate in carcere”. Riguardo alla morte del detenuto di 66 anni, ha dichiarato: “l’inchiesta della procura dirà della tempestività dei soccorsi e dell’assistenza prestata”.

Richiesta di Indagine sull’Assistenza Sanitaria in Carcere

La morte dei due detenuti anziani ha sollevato interrogativi sulla qualità dell’assistenza sanitaria all’interno delle carceri. L’importanza di garantire cure adeguate anche a chi è privato della libertà è emersa con forza. È necessario un’indagine approfondita per comprendere le dinamiche che hanno portato a queste tragiche conseguenze e per migliorare le condizioni di detenzione per chi necessita di cure specifiche.

