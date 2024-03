Tragedia a Roma: Pedoni investiti e morti in due incidenti stradali

Doppia tragedia a Roma

Nella capitale italiana, la giornata è stata segnata da due tragici incidenti stradali che hanno portato alla morte di due pedoni. Due vite spezzate in un attimo, lasciando dolore e sgomento nelle rispettive famiglie e comunità.

Incidente mortale in viale Sacco e Vanzetti

Nella tranquilla viale Sacco e Vanzetti a Colli Aniene, un anziano di 81 anni è stato vittima di un tragico incidente stradale. Investito da un’auto in tarda mattinata, è deceduto sul colpo. L’automobilista, dopo l’impatto, si è fermato per prestare soccorso all’uomo anziano. Attualmente, le autorità stanno svolgendo indagini per chiarire la dinamica precisa dell’accaduto.

Tragedia in viale Spartaco, zona Tuscolana

Poco dopo mezzogiorno, un’altra tragedia ha colpito la città eterna. In viale Spartaco, zona Tuscolana, un 89enne è stato investito da un’auto. Le sue condizioni erano gravissime e nonostante il trasporto in ospedale, purtroppo è deceduto a causa delle ferite riportate. La polizia locale ha immediatamente avviato le indagini per comprendere esattamente come si sia verificato l’incidente. L’automobilista coinvolto, un 38enne, è stato sottoposto agli accertamenti di routine per escludere l’uso di alcol e droghe come cause dell’incidente.

Roma piange due vite perdute

La drammatica coincidenza di questi due incidenti stradali ha sconvolto la popolazione romana, che si ritrova a dover fare i conti con la fragilità della vita e la tragedia che può scaturire da un attimo di distrazione o imprudenza. Le vittime, ormai solo nomi nelle cronache nere della giornata, lasciano un vuoto incolmabile dietro di sé. La comunità si stringe attorno alle famiglie colpite dal dolore, sperando che simili tragedie possano essere evitate in futuro.