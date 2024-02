Tragedia a Sanremo: ragazzo investito da un tir mentre va a scuola, sorella in condizioni gravi

Tragedia sulla strada: Studente di 15 anni muore investito da un tir

Una tragedia si è verificata questa mattina poco prima delle 8 tra Bussana e Sanremo, quando un studente di 15 anni e sua sorella di 13 anni sono stati travolti da un tir mentre si dirigevano a scuola. Purtroppo, il giovane di 15 anni ha perso la vita nell’incidente, mentre la sua sorella è attualmente in condizioni gravi.

Fuga e cattura del conducente del mezzo pesante coinvolto

Dopo l’impatto, il conducente del tir ha deciso di fuggire dalla scena dell’incidente. Tuttavia, le autorità sono riuscite a rintracciare il veicolo e bloccare il conducente responsabile dell’incidente. La polizia è intervenuta prontamente per assicurarsi che il responsabile dell’incidente non sfuggisse alla giustizia.

Comunità scolastica sotto shock

L’intera comunità locale è stata scossa da questa tragica notizia, in particolare la scuola frequentata dai due giovani coinvolti nell’incidente. La sicurezza stradale è un tema cruciale che richiede l’impegno di tutti, ha commentato un rappresentante scolastico. In situazioni così cupe, è fondamentale riflettere sull’importanza della prudenza e del rispetto delle regole stradali per evitare tragedie simili in futuro.

