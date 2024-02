Tragedia a Sanremo: Studente perde la vita, sindaco sconvolto

Tragedia a Sanremo: Studente travolto da un tir, il Sindaco annuncia il lutto cittadino

Massimo Di Fazio, sindaco di Triora, interviene sulla tragica vicenda che ha colpito la comunità di Bussana di Sanremo. Uno studente di 17 anni, Mohtadi Doukhani, è stato travolto e ucciso da un tir mentre si dirigeva a scuola insieme alla sorella Manar Doukhani, 15 anni, attualmente ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. I due fratelli, di origine maghrebina, risiedevano nella piccola località dell’alta Valle Argentina.

“Proclamerò sicuramente il lutto cittadino”, afferma Di Fazio, sottolineando che la famiglia Doukhani rappresentava un esempio di integrazione nella comunità. Il sindaco ha appreso della tragedia mentre si trovava in riunione e ha espresso il suo cordoglio per l’accaduto, evidenziando l’importanza della famiglia coinvolta: “La loro è una famiglia modello di integrazione. Quando ho saputo della tragedia, mi trovavo in riunione. Avevo sentito già prima dell’incidente, ma soltanto dopo ho saputo che si trattava dei due ragazzi”.

Lavoro e stima: il padre della vittima coinvolto nella comunità

Il padre dei giovani coinvolti nella tragedia lavora presso la rsa psichiatrica di Triora ed è una figura molto rispettata all’interno della comunità locale. La sua famiglia, di origini maghrebine, si era integrata perfettamente nel contesto di Bussana di Sanremo, suscitando stima e apprezzamento da parte di tutti coloro che li conoscevano.

Solidarietà e cordoglio per la famiglia Doukhani

L’intera comunità locale è scossa dall’accaduto e si stringe attorno alla famiglia Doukhani in questo momento di profonda tragedia. Il sindaco Di Fazio, insieme a tutti i cittadini, esprime vicinanza e solidarietà alla famiglia colpita dal grave lutto, manifestando un profondo cordoglio per la perdita di Mohtadi e augurando una pronta guarigione a Manar.

