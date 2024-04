Tragedia a Zanè: giovane arrestato per omicidio stradale

Un giovane di 29 anni è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale per un tragico incidente avvenuto lungo la SP 66 in via Monte Pasubio a Zanè . La vettura da lui guidata si è scontrata frontalmente con un’altra auto poco prima di mezzanotte, causando la morte di un uomo e gravi ferite alla moglie, tuttora ricoverata in condizioni gravissime al San Bortolo di Vicenza.

La dinamica dell’incidente e il tasso alcolemico: tragico epilogo

Secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri, il giovane al volante aveva un tasso alcolemico superiore al limite consentito, fattore che ha contribuito allo scoppio della tragedia lungo la SP 66 a Zanè. La dinamica dell’incidente ha portato all’arresto del 29enne, accusato di omicidio stradale in seguito alla morte dell’uomo coinvolto nell’incidente. La moglie della vittima rimane hospitalizada in condizioni gravi, mentre le autorità investigano per fare chiarezza su quanto accaduto.