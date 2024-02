Tragedia Covid: familiari medici e infermieri morti senza risarcimenti

Il Tributo del Personale Sanitario alla Pandemia di Covid

Il contributo dei medici, degli infermieri e del personale sanitario durante la pandemia di Covid è stato significativo, ma spesso non adeguatamente riconosciuto. Quattrocento vite perse tra coloro che erano in prima linea per combattere il virus. Per le loro famiglie, sono stati stanziati 15 milioni di euro a titolo di risarcimento, tuttavia, al momento, i fondi non sono ancora stati distribuiti. Secondo Gennaro Avano, presidente dell’associazione ‘Medici a mani nude’, che rappresenta i familiari dei sanitari deceduti a causa del Covid, c’è un senso di abbandono nei confronti di coloro che sono stati considerati eroi durante la pandemia.

“Pochi anni fa sembrano distanti un’era geologica”, riflette Avano, il cui padre, il medico di famiglia ed endocrinologo Mario Avano, è morto a Napoli nel dicembre 2020 a causa del coronavirus. In risposta a questa tragedia, Gennaro ha deciso di intraprendere gli studi di medicina, seguendo le orme paterne dopo aver conseguito una laurea in fisioterapia.

La Situazione Attuale e le Sfide delle Famiglie

L’associazione ‘Medici a mani nude’, fondata nel 2021, rappresenta principalmente i familiari di circa 50 medici di famiglia e pediatri che hanno perso la vita a causa del Covid in varie regioni italiane. A pochi giorni dalla seconda giornata nazionale del personale sanitario, le famiglie si trovano ancora in attesa di ricevere i risarcimenti promessi.

“Non ci sono state molte novità per le famiglie”, sottolinea Avano. Sebbene i fondi siano stati destinati e gestiti dall’Enpam, l’ente di previdenza dei medici, le risorse non sono ancora state distribuite. Le famiglie attendono con ansia una soluzione, poiché la perdita dei propri cari ha comportato non solo un vuoto emotivo insormontabile ma anche una significativa perdita economica.

Iniziative di Sostegno e Necessità Emergenti

Nonostante le difficoltà incontrate nell’ottenere i risarcimenti promessi, alcune famiglie hanno ricevuto aiuti da iniziative private, come il fondo ‘Sempre con voi’ della famiglia Della Valle. Tuttavia, molti pazienti continuano a risentire della mancanza dei loro medici di famiglia e pediatri, specialmente in regioni come la Campania, dove la carenza di personale sanitario ha creato disagi nell’assistenza ai pazienti. Alcuni assistiti sono stati assegnati a medici lontani o sovraccaricati, evidenziando la necessità di affrontare in modo urgente questa situazione critica.

Questo articolo evidenzia le sfide affrontate dalle famiglie dei sanitari deceduti a causa del Covid e sottolinea l’importanza di garantire loro il supporto e i risarcimenti promessi, così come la necessità di affrontare le carenze nel sistema sanitario che si sono acuite a seguito della pandemia.

