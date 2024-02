Tragedia di Rigopiano: 22 assoluzioni e 8 condanne, delusione per il padre di una vittima

Otto condanne e 22 assoluzioni: il verdetto della Corte d’Appello per la tragedia di Rigopiano

La Corte d’Appello dell’Aquila ha emesso il verdetto per la tragedia di Rigopiano, avvenuta il 18 gennaio 2017, in cui persero la vita 29 persone travolte da una valanga. Otto persone sono state condannate, mentre altre 22 sono state assolte.

Confermate le condanne per i responsabili

I giudici hanno confermato le condanne inflitte in primo grado per diverse figure coinvolte nella tragedia. Tra queste, il sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, i dirigenti della Provincia, Paolo D’Incecco e Mauro Di Blasio, il tecnico Giuseppe Gatto e l’ex gestore dell’hotel Bruno Di Tommaso. Inoltre, l’ex prefetto Provolo è stato condannato a un anno e otto mesi per falso e omissioni di atti d’ufficio. Va sottolineato che nel processo di primo grado, Provolo era stato assolto.

Modifiche alla sentenza di primo grado

Dopo cinque ore di camera di consiglio, la Corte d’Appello dell’Aquila ha riformato parzialmente la sentenza emessa dal tribunale di Pescara nel febbraio dell’anno scorso. L’ex capo di gabinetto della Prefettura, Leonardo Bianco, è stato condannato a un anno e quattro mesi, mentre il tecnico del comune di Farindola, Enrico Colangeli, ha ricevuto una pena di due anni e otto mesi.

Secondo l’avvocato di parte civile, Romolo Reboa, “la Corte ha ragionato in termini di giustizia. Le sentenze si commentano leggendole. Non c’è giustizia di fronte alla morte. C’è la possibilità di avere risarcimenti e ristori. Sono processi in cui gli esseri umani devono essere rispettati, anche quanti sono stati condannati. Ci sembra che questa sentenza possa riaprire degli spazi”.

Le reazioni dei familiari delle vittime

Alessio Feniello, padre di Stefano, una delle vittime della tragedia, ha espresso la sua delusione per il verdetto: “Ci aspettavamo di più. La condanna della Regione e della Provincia. Non penso che sia una cosa normale tirare dentro un tecnico comunale e l’ex prefetto per depistaggio. Andavano condannati altri personaggi. Se oggi avessero preso tutti l’ergastolo a me non cambiava nulla. Potevo guardare la foto di mio figlio e dire ho fatto il mio dovere per darti giustizia”.

Questo verdetto della Corte d’Appello dell’Aquila rappresenta un passo avanti nella ricerca di giustizia per la tragedia di Rigopiano. Mentre otto persone sono state riconosciute colpevoli, altre 22 sono state assolte. Le reazioni dei familiari delle vittime riflettono la delusione per le condanne mancate nei confronti di alcune figure istituzionali. Tuttavia, l’avvocato di parte civile ha sottolineato l’importanza di rispettare la dignità di tutti gli esseri umani coinvolti nel processo.

