Tragedia in Australia: Adolescente sbranato da uno squalo

Adolescente ucciso da uno squalo in una spiaggia del sud dell’Australia

Un tragico incidente ha sconvolto una spiaggia molto frequentata nel sud dell’Australia, quando un adolescente è stato ucciso da uno squalo. Secondo la Bbc, citando fonti di polizia, l’incidente è avvenuto oggi, 28 dicembre 2023, nelle acque antistanti la spiaggia di Ethel, nel Parco Nazionale di Innes, nella penisola di Yorke, nello Stato dell’Australia Meridionale.

La polizia dell’Australia Meridionale ha confermato di aver ricevuto la segnalazione dell’attacco intorno alle 13:30, ora locale. “Purtroppo, il corpo di un adolescente è stato recuperato dalle acque”, ha dichiarato un portavoce della polizia, senza fornire ulteriori dettagli sull’età della vittima. Un testimone oculare, Martin Goody, ha riferito alla Abc che il ragazzo si trovava a una distanza di “30-40 metri dalla riva” quando è stato attaccato. Ha inoltre aggiunto che, sebbene gli squali siano presenti in quelle acque, ultimamente non se ne erano visti molti.

Questo tragico episodio si aggiunge ad altri attacchi di squali che si sono verificati durante l’estate australiana. Nel mese di maggio, un surfista è stato ucciso al largo della penisola di Eyre, sempre nell’Australia Meridionale, mentre lo scorso febbraio una ragazza è stata sbranata da uno squalo in un fiume a Perth, capitale dell’Australia Occidentale. L’Australia è conosciuta per essere uno dei paesi con il maggior numero di attacchi di squali agli esseri umani, seconda solo agli Stati Uniti. Tuttavia, gli esperti sottolineano che un aumento degli avvistamenti non implica necessariamente un aumento della popolazione di questi animali.

