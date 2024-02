Tragedia in Calabria: Operaio schiacciato da lastra di cemento

Tragedia a Frascineto: Muore Operaio Albanese Schiacciato da lastra di Cemento

Un tragico incidente ha scosso la piccola comunità di Frascineto, nel cosentino, dove Edison Malaj, un operaio albanese di 54 anni, ha perso la vita ieri pomeriggio. L’uomo è stato schiacciato da una pesante lastra di cemento che è caduta da una gru mentre si trovava a lavorare nel piazzale delle ex cantine sociali del paese. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, l’incidente è avvenuto mentre Malaj stava operando insieme ad altri colleghi, e al momento le cause esatte dell’accaduto sono ancora da chiarire.

Intervento Inutile dei Medici: Indagini Aperte dalla Procura

Nonostante il tempestivo intervento dei medici del 118, purtroppo non c’è stato nulla da fare per salvare Edison Malaj. La lastra di cemento che si è staccata improvvisamente dalla gru ha colpito l’uomo in modo fatale. Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i carabinieri della Compagnia di Castrovillari, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica. È stata aperta un’indagine per fare luce sulle circostanze che hanno portato a questa tragedia sul posto di lavoro.

Comunità Sconvolta e Lutto per la Perdita di un Lavoratore

La morte di Edison Malaj ha gettato nello sconforto l’intera comunità di Frascineto e ha evidenziato, ancora una volta, i rischi a cui sono esposti i lavoratori in determinati contesti lavorativi. Il sindaco del paese ha espresso il suo cordoglio per l’accaduto, sottolineando l’importanza di garantire la massima sicurezza nei luoghi di lavoro. La tragedia di ieri pomeriggio ha lasciato un vuoto incolmabile tra i familiari, gli amici e i colleghi di Malaj, che dovranno ora fare i conti con la perdita di una persona cara e con le conseguenze di un incidente che ha sconvolto l’intera comunità.

