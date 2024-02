Tragedia in campagna: due agricoltori perdono la vita in un incidente con il trattore - avvisatore.it

Due agricoltori ultra 70enni muoiono in incidenti sul lavoro in Emilia-Romagna

Due agricoltori ultra 70enni hanno perso la vita in due incidenti separati sul lavoro in Emilia-Romagna. Entrambi gli uomini sono stati travolti e uccisi da trattori mentre erano alla guida.

Incidente a Paterno, frazione di Mercato Saraceno

Un uomo di 74 anni è stato investito da un trattore cingolato mentre stava raccogliendo legna a Paterno, frazione del comune di Mercato Saraceno, sull’Appennino cesenate. I parenti hanno allertato le autorità quando l’uomo non è tornato per pranzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale medico, ma purtroppo hanno potuto solo constatare la morte dell’uomo a causa dei gravi traumi subiti. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava usando il trattore per accatastare la legna da raccogliere. Il terreno, che confina con l’E45, era particolarmente in pendenza, il che ha causato lo scivolamento improvviso del mezzo agricolo. Ci sono due ipotesi: o l’uomo è stato sbalzato dal sedile, venendo mortalmente travolto, oppure è riuscito a scendere dal trattore e nel tentativo di frenarlo è caduto in una scarpata sottostante, profonda circa dieci metri.

Incidente a Camugnano, sull’Appennino Bolognese

Nel tardo pomeriggio a Camugnano, sull’Appennino Bolognese, un uomo di 73 anni è stato coinvolto in un incidente mortale mentre lavorava in un campo nella località Fontana del Boia. La dinamica esatta dell’incidente è ancora da chiarire, ma secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe stato travolto da un mezzo agricolo. Nonostante l’intervento dell’elicottero del servizio di emergenza 118, non è stato possibile salvare la vita dell’uomo.

Le autorità competenti, tra cui i carabinieri, stanno attualmente indagando per determinare le cause esatte degli incidenti e la responsabilità eventualmente coinvolta. La morte di questi due agricoltori è un triste richiamo all’importanza della sicurezza sul lavoro, soprattutto nel settore agricolo. È fondamentale adottare misure di sicurezza adeguate e garantire la formazione e l’addestramento adeguati per prevenire tali tragedie.

