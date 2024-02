Tragedia in Cile: Incendi provocano 112 vittime

Incendi boschivi in Cile: oltre 100 morti nella regione di Valparaíso

Sono almeno 112 i morti a causa degli incendi boschivi che stanno devastando la regione di Valparaíso, in Cile. Le autorità locali hanno reso noto questo tragico bilancio, come riporta la Bbc. Il presidente Gabriel Boric ha dichiarato lo stato d’emergenza, assicurando che saranno mobilitate “tutte le risorse necessarie” per fronteggiare la situazione.

Situazione critica: le autorità dichiarano lo stato d’emergenza

La situazione nella regione di Valparaíso è estremamente critica a causa degli incendi boschivi che si sono propagati in modo incontrollato. Le fiamme hanno già causato la morte di almeno 112 persone, mentre molte altre sono rimaste ferite. Le autorità locali hanno dichiarato lo stato d’emergenza, riconoscendo l’urgenza di intervenire per limitare i danni e proteggere la popolazione. Il presidente Gabriel Boric ha assicurato che saranno mobilitate “tutte le risorse necessarie” per affrontare questa catastrofe naturale.

Mobilitazione delle risorse per fronteggiare l’emergenza

Il presidente Gabriel Boric ha garantito che verranno messe in atto tutte le misure necessarie per far fronte all’emergenza causata dagli incendi boschivi. Saranno mobilitate risorse umane e materiali per combattere le fiamme e proteggere le persone e le abitazioni colpite. Le squadre di soccorso e i vigili del fuoco stanno lavorando incessantemente per spegnere gli incendi e limitare la loro propagazione. Il presidente Boric ha sottolineato l’importanza di un’azione rapida e coordinata per affrontare questa situazione di emergenza.

In conclusione, gli incendi boschivi che stanno devastando la regione di Valparaíso in Cile hanno causato la morte di almeno 112 persone. Le autorità locali hanno dichiarato lo stato d’emergenza e il presidente Gabriel Boric ha assicurato che saranno mobilitate tutte le risorse necessarie per affrontare questa catastrofe naturale. Le squadre di soccorso e i vigili del fuoco stanno lavorando incessantemente per spegnere gli incendi e proteggere la popolazione colpita. È fondamentale un’azione rapida e coordinata per limitare i danni e garantire la sicurezza delle persone coinvolte.

About The Author