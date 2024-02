Tragedia in montagna: morto altoatesino per ipotermia e ferite da animale - avvisatore.it

Albert Stocker Trovato Morto per Ipothermia a Bressanone

Il 73enne Albert Stocker di Velturno è stato trovato lunedì mattina in un prato vicino a Bressanone con varie ferite da morso, ed è stato confermato che è morto a causa di ipotermia. Le ferite riportate dal signore, causate da un animale, sono state valutate come superficiali e non hanno provocato un’emorragia significativa. L’autopsia è stata eseguita presso l’ospedale di Bolzano per determinare le cause del decesso.

Le lesioni non interessavano strutture vascolari/nervose di significativa importanza vitale.

Secondo il medico legale, la morte di Stocker è stata causata da ipotermia, considerando che la temperatura corporea rilevata al momento del ritrovamento era di soli 22 gradi.

Analisi degli Indumenti e Ricerca in Corso

Gli indumenti dell’uomo sono stati inviati al laboratorio della Fondazione Mach di San Michele all’Adige per ulteriori analisi. Questo laboratorio è noto per aver condotto esami per identificare esemplari di orsi in Trentino in passato. L’esito delle analisi è atteso per domani, per fornire ulteriori dettagli sull’incidente.

L’allarme è scattato domenica sera, quando Stocker non ha fatto ritorno nella casa di riposo in cui risiedeva.

Le ricerche sono iniziate la sera stessa e sono proseguite fino al mattino successivo, quando alle 7.20 Stocker è stato trovato privo di sensi a Pinzago da una passante. Dopo essere stato rianimato sul posto, è stato trasportato all’ospedale di Bolzano con l’elisoccorso Aiut Alpin, ma purtroppo è deceduto in seguito.

Conclusioni e Prossimi Sviluppi

La comunità locale è stata scossa dalla tragica morte di Albert Stocker, e le autorità stanno continuando le indagini per comprendere appieno le circostanze di questo incidente. L’attesa è ora per i risultati delle analisi sugli indumenti dell’uomo, che potrebbero fornire ulteriori dettagli sulle cause e sulle dinamiche di questo triste evento.

