Tragedia nel Napoletano: Fuga di gas causa crollo, due vittime

Esplosione a Torre del Greco: due morti e una donna ferita gravemente

Questa notte, intorno alle 2, una tragica esplosione ha sconvolto la tranquilla città di Torre del Greco, in provincia di Napoli. L’incidente è avvenuto in una palazzina situata in via Volpicelli, una strada periferica vicino alle famose “pinetine” del Parco nazionale del Vesuvio.

Secondo i primi accertamenti dei vigili del fuoco e dei tecnici del Comune, l’esplosione è stata causata da una fuga di gas che si è originata in un appartamento al primo piano della palazzina. La fuga di gas, probabilmente di gpl, ha provocato un’esplosione così violenta da far crollare una parete dell’appartamento adiacente.

Nell’incidente hanno perso la vita Rodolfo Iovine e Anna Pagano, una coppia di anziani che è stata travolta dalle macerie mentre dormiva nella loro casa sulle pendici del Vesuvio. La sorella di Anna Pagano è stata gravemente ferita ed è stata trasferita al centro grandi ustionati dell’ospedale Cardarelli di Napoli per ricevere le cure necessarie.

Palazzina dichiarata inagibile e famiglie evacuate

Dopo un’attenta ispezione dei tecnici, la palazzina è stata dichiarata inagibile a causa dei danni causati dall’esplosione. Inoltre, le due famiglie che risiedevano al piano terra sono state evacuate per motivi di sicurezza.

Il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, si è recato sul luogo dell’incidente per seguire da vicino la situazione e offrire il suo supporto alle famiglie colpite da questa tragedia. Le indagini per determinare le cause esatte dell’esplosione sono ancora in corso.

Una tragedia che ha sconvolto la comunità

Questa tragedia ha sconvolto la comunità di Torre del Greco, lasciando tutti sgomenti di fronte a una perdita così improvvisa e dolorosa. Le vittime, Rodolfo Iovine e Anna Pagano, erano conosciute e apprezzate nella zona, e la loro morte ha generato un profondo senso di lutto.

“È una tragedia che ci lascia senza parole. Siamo vicini alle famiglie colpite da questa terribile perdita e faremo tutto il possibile per offrire loro il nostro sostegno in questo momento così difficile”, ha dichiarato il sindaco Mennella.

La comunità si unisce nel dolore e nella solidarietà, offrendo il proprio supporto alle famiglie coinvolte e alle autorità che stanno lavorando per fare luce su questa tragedia.

