Tragedia nell’Oltrepò Pavese: l’imprenditore Gianbattista Intini perde la vita in un incidente aereo

La tragedia si è consumata poco dopo le 13 nelle colline dell’Oltrepò Pavese, a Golferenzo, quando un ultraleggero si è schiantato in un vigneto appena dopo il decollo. La prontezza dei soccorsi non ha potuto evitare la morte del pilota, l’imprenditore pavese Gianbattista Intini, 73 anni, membro della famiglia fondatrice della Bitolea, azienda specializzata nella distillazione di solventi.

La tragedia di un industriale di successo

Il volo fatale

Si suppone che l’incidente sia stato causato da un improvviso guasto all’ultraleggero, considerata l’esperienza e le ore di volo del pilota. Dopo il decollo da un terreno di proprietà, l’aereo è precipitato, concludendo tragicamente la vita di Gianbattista Intini nel vigneto di Golferenzo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente i soccorsi sanitari, i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Stradella per avviare le indagini e chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Le indagini in corso

L’inchiesta in corso

Oltre alle indagini dei carabinieri per determinare le cause dell’incidente, il velivolo è stato sequestrato per l’analisi degli strumenti di volo. L’ipotesi del guasto improvviso è al momento la pista principale, ma saranno gli approfondimenti degli inquirenti a confermarla nei prossimi giorni. Intanto, la comunità di Golferenzo e l’intero settore industriale della regione piangono la perdita di un imprenditore di successo, protagonista nel riciclo e distribuzione di solventi industriali.