Tragedia sul lavoro a Firenze: quarta vittima recuperata dopo incidente mortale

Tragedia nel cantiere edile di Firenze: un operaio ritrovato morto e un disperso

Nella notte è stato ritrovato il corpo di un quarto operaio, vittima del crollo avvenuto ieri mattina nel cantiere edile a Firenze, dove si stavano svolgendo i lavori per la costruzione di un nuovo supermercato. Attualmente, i Vigili del fuoco stanno ancora cercando un disperso. Tra i feriti, due si trovano in condizioni gravi e sono stati ricoverati all’ospedale Careggi.

Operai estratti vivi ma in condizioni critiche: le operazioni di soccorso nel cantiere di Firenze

Il crollo del solaio di un prefabbricato è stato l’evento scatenante della tragedia che ha colpito il cantiere edile situato a nord-ovest di Firenze. Fin dalle prime ore del mattino, ben quattro squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate nelle operazioni di soccorso. Secondo il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, i tre operai estratti vivi sono “in condizioni molto, molto gravi, ma coscienti”.

Continuano le ricerche nel cantiere di Firenze: la situazione attuale

Le ricerche dei dispersi e il monitoraggio della situazione nel cantiere di Firenze proseguono senza sosta. Le autorità locali e i soccorritori stanno lavorando incessantemente per garantire la massima assistenza alle vittime e per individuare eventuali altre persone coinvolte nell’incidente. La comunità locale è in attesa di ulteriori sviluppi e spera che tutte le persone coinvolte possano essere trovate al più presto.

